Essel Group के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा के पिता नंद किशोर गोयनका का निधन, एक्ट्रेस ईशा कोप्पिकर ने जताया दुख

Essel Group Chairman Father Passes Away: डॉ. सुभाष चंद्रा के पिता नंद किशोर गोयनका का 96 साल की उम्र में निधन हो गया. उनके निधन पर बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा कोप्पिकर और दिग्गज एक्टर रजा मुराद ने सोशल मीडिया पर गहरा दुख व्यक्त किया है.

डॉ. सुभाष चंद्रा के पिता के निधन पर ईशा कोप्पिकर ने जताया दुख

Isha Koppikar Expresses Grief On Nand Kishore Goenka Death: हरियाणा से पूर्व राज्यसभा सांसद और एस्सेल ग्रुप (Essel Group) के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा (Dr. Subhash Chandra) के पिता नंद किशोर गोयनका (Nand Kishore Goenka) का 13 जुलाई 2026, सोमवार को निधन हो गया. जानकारी के मुताबिक, वो पिछले कुछ दिनों से उम्र से संबंधित बीमारी से जूझ रहे थे और सोमवार को उन्होंने 96 साल की उम्र में मुंबई में अंतिम सांस ली. उनके जाने से न सिर्फ गोयनका परिवार बल्कि पूरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड और मीडिया इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है. डॉ. सुभाष चंद्रा के इस दुखद घड़ी में बिजनेस से लेकर बॉलीवुड जगत तक के लोग परिवार को सांत्वना दे रहे हैं. इसी बीच बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस ईशा कोप्पिकर (Isha Koppikar) ने भी सोशल मीडिया पर एक बेहद भावुक पोस्ट शेयर कर दुख जाहिर किया और नंद किशोर गोयनका को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी.

ईशा कोप्पिकर ने दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि

जैसे ही नंद किशोर गोयनका के निधन की खबर आई, बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा कोप्पिकर ने तुरंत अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए गोयनका परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं. ईशा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें एक्ट्रेस ने लिखा, 'श्री नंद किशोर गोयनका जी के निधन की खबर सुनकर दुख हुआ. डॉ. सुभाष चंद्रा जी और पूरे गोयनका परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं. ईश्वर परिवार को शक्ति और दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें. ओम शांति.'

Saddened to hear of the passing of Shri Nand Kishore Goenka ji.

My heartfelt condolences to Dr. Subhash Chandra ji and the entire Goenka family.

May the Almighty grant strength to the family and eternal peace to the departed soul. Om Shanti. ? — Isha Koppikar (@ishakonnects) July 13, 2026

रजा मुराद ने भी जताया दुख

ईशा कोप्पिकर के पहले बॉलीवुड के जाने माने एक्टर रजा मुराद ने भी नंद किशोर गोयनका के निधन पर शोक जाहिर किया था. उन्होंने एक वीडियो शेयर कर डॉ. सुभाष चंद्रा के पिता के दुनिया को अलविदा कहने पर दुख जताया और ईश्वर से दिवंगत आत्मा को स्वर्ग में परम स्थान देने की प्रार्थना की है.

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शोक में डूबा गोयनका परिवार

नंद किशोर गोयनका अपने पीछे एक समृद्ध विरासत और संस्कारों से भरा परिवार छोड़ गए हैं. एस्सेल ग्रुप को देश-विदेश में नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले डॉ. सुभाष चंद्रा के लिए यह समय बेहद कठिन है. पिता का साया सिर से उठ जाना किसी भी बेटे के लिए जीवन का सबसे बड़ा दुख होता है. नंद किशोर हमेशा अपने बच्चों और पूरे एस्सेल ग्रुप के लिए एक मार्गदर्शक की तरह रहे, जिन्होंने मुश्किल समय में भी परिवार को एकजुट रखना सिखाया. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…