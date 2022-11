Drishyam 2 Twitter Reaction: अजय देवगन (Ajay Devgn) अपनी फिल्म दृश्यम 2 (Drishyam 2) के साथ एक बार फिर दर्शकों के बीच आ गए है। अजय देवगन के फैंस इस फिल्म के रिलीज होने का काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे। जो आज यानी 18 नवंबर 2022 को बड़े पर्दे पर रिलीज हो गई है। अजय देवगन की इस फिल्म के ट्रेलर को लोगों ने काफी पसंद किया था। ट्विटर पर इस फिल्म के ट्रेलर को लेकर लोगों ने अपना रिएक्शन दिया था। अब फिल्म रिलीज होने के बाद भी लोग सोशल मीडिया पर अपना रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे है।

लोगों को काफी पसंद आ रही है अजय देवगन की फिल्म

बॉलीवुड के स्टार अजय देवगन, तब्बू (Tabu), श्रिया सरन (Shriya Saran) और अक्षय खन्ना (Akshay Khanna) की फिल्म 'दृश्यम 2' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के लिए आ गई है। इस फिल्म ने रिलीज होने के पहले ही एडवांस बुकिंग करोड़ों रुपये की कमाई कर ली थी। अब अजय देवगन की इस फिल्म को लेकर लोग ट्विटर पर अपना रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे है। ट्विटर यूजर्स को फिल्म 'दृश्यम 2' काफी पसंद आ रही है। लोग इस फिल्म को लेकर ट्विटर पर काफी कुछ अच्छा लिखते हुए नजर आ रहे है। कोई इसे सबसे अच्छी फिल्म बता रहा है, तो कोई इसे फैमली के साथ देखने के वाली मूवी बता रहा है। तो चलिए देखते है ट्विटर यूजर इस फिल्म को लेकर क्या रिएक्शन दे रहे है।

Ajay Devgan is really a tremendous actor that's why everyone likes him#Drishyam2 pic.twitter.com/pIAg3kAqrp — PSPK (@PSPK02791530) November 18, 2022

It's must watch this one now here #Drishyam2 pic.twitter.com/ZEa6abYLpw — sofi Kumari (@queensofi07) November 18, 2022

acting looks so real in the trailer of Drishyam2. He never fails to impress me.#AjayDevgn pic.twitter.com/PvPXuyLxCR — Aadesh pandit (@Aadeshpandit17) November 18, 2022

Everyone let’s all see how the case turns and in whose favor it turns in Drishyam2. #AjayDevgn is back in the game! pic.twitter.com/1pzqIPOKIh — Debraj Raj (@raj_debraj) November 18, 2022

Another HIT for the industry is most likely now assured with the acting of #AjayDevgn in Drishyam2. More power to bollywood. pic.twitter.com/MD0NVY7M2H — Priya Singh (@Prkoffice) November 18, 2022

पहले दिन इतनी कमाई कर सकती है फिल्म

मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम 2' पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फिल्म पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 5 करोड़ रुपये का आंकड़ा को आराम से पार कर सकती है। 'दृश्यम 2' को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट कर के हमें जरूर बताएं।