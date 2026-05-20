Drishyam 3 Advance Booking: रिलीज से पहले ही 'दृश्यम 3' ने रचा इतिहास, एडवांस बुकिंग में कूट डाले करोड़ों; कलेक्शन देख उड़ जाएंगे होश!

Drishyam 3 Advance Booking Report: 'दृश्यम' फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त और मोहनलाल स्टारर फिल्म 'दृश्यम 3' ने रिलीज से पहले ही कलेक्शन का रिकॉर्ड बना दिया है. फिल्म ने एडवांस बुकिंग में करोड़ों की कमाई कर ली है.

'दृश्यम 3' एडवांस बुकिंग कलेक्शन रिपोर्ट

Drishyam 3 Advance Booking Collection Report: सिनेमा के इतिहास में कुछ ऐसी भी कहानियां होती हैं, जिसकी कहानी और किरदार दर्शकों के दिल पर ही नहीं बल्कि दिमाग पर भी कब्जा कर लेता हैं. ऐसा ही कुछ 'दृश्यम' (Drishyam) के 'जॉर्जकुट्टी' (Georgekutty) को लेकर भी देखने को मिल रहा है. जिसने अपनी शातिर बुद्धि से पुलिस प्रशासन को ऐसा चकराया कि पूरा देश अब उसका मुरीद हो चुका है और यही वजह है कि, इस फ्रेंचाइजी के तीसरे पार्ट को लेकर दर्शकों के बीच एक अलग लेवल का ही क्रेज देखने को मिल रहा है. फैंस की ये दीवानगी मोहनलाल (Mohanlal) स्टारर फिल्म 'दृश्यम 3' (Drishyam 3) के एडवांस बुकिंग कलेक्शन (Drishyam 3 Advance Booking Collection Report) में साफ देखने को मिल रही है. क्योंकि फिल्म ने रिलीज से पहले ही करोड़ों का कलेक्शन कर लिया है. जिसे देखकर ये साफ हो गया है कि, ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर जमकर धमाल मचाने वाली है.