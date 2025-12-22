Drishyam 3 Release Date: 'आखिरी हिस्सा बाकी है', Ajay Devgn ने बताई 'दृश्यम 3' की रिलीज डेट

बॉलीवुड इंडस्ट्री के पॉपुलर एक्टर अजय देवगन (Ajay Devgn) की फिल्म 'दृश्यम' के पहले और दूसरे पार्ट ने लोगों का जमकर मनोरंजन किया है. इस क्राइम-थ्रिलर फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था. अब अजय देवगन ने इस फिल्म के तीसरे पार्ट 'दृश्यम 3' (Drishyam 3) की रिलीज डेट का अनाउंसमेंट कर दिया है. इसके बाद तो फैंस के खुशी की लहर दौड़ गई. बताते चलें कि फिल्म 'दृश्यम' का पहला पार्ट साल 2015 में और दूसरा साल 2022 में रिलीज हुई था. अब फिल्म 'दृश्यम 3' साल 2026 में रिलीज होने वाली है. आइए जानते हैं कि अजय देवगन की फिल्म साल 2026 में किस डेट को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.
अजय देवगन ने शेयर किया ये वीडियो
अजय देवगन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म 'दृश्यम 3' से जुड़ा एक वीडियो शेयर किया है. इसमें आप देख सकते हैं कि फिल्म से जुड़े सीन चल रहे हैं. वहीं, बैकग्राउंड में अजय देवगन कहते हैं, 'दुनिया मुझे कई नाम से बुलाती है लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है. क्योंकि पिछले 7 साल में जो कुछ हुआ, जो कुछ किया, जो कुछ देखा और जो कुछ दिखाया, उससे एक बात समझ में गआ गई है कि दुनिया में सभी का सच और सही अलग-अलग होते हैं. मेरा सच और सही उनकी फैमिली है. जब तक सब थक नहीं जाते, जब तक सब हार नहीं जाते, मै यहीं खड़ा हूं.चौकीदार बनकर, पहरेदार बनकर और एक दीवार बनकर. क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है. आखिरी हिस्सा बाकी है.' अजय देवगन ने वीडियो के साथ कैप्शन लिखा है, 'दृश्यम डे पर दृश्यम 3. आखिरी हिस्सा बाकी है. 2 अक्टूबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.'
फिल्म 'दृश्यम' की स्टारकास्ट
बताते चलें कि फिल्म 'दृश्यम' के दो पार्ट आ चुके हैं और अब तीसरा पार्ट रिलीज होना है. फिल्म में अजय देवगन लीड रोल में हैं. फिल्म में उनके साथ श्रिया सरन, इशिता दत्ता, तब्बू, रजत कपूर, अक्षय खन्ना नजर आए हैं. फिल्म में अजय देवगन की पत्नी का रोल श्रिया सरन ने किया है और इशिता दत्ता ने बड़ी बेटी की भूमिका निभाई है. फिल्म में तब्बू और अक्षय खन्ना ने पुलिस ऑफिसर का रोल किया है. रजत कपूर ने तब्बू के पति का किरदार निभाया है. गौरतलब है कि फिल्म 'दृश्यम 2' में अक्षय खन्ना की एंट्री हुई है. अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम' साउथ एक्टर मोहनलाल की फिल्म 'दृश्यम' का रीमेक है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.
