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Jacqueline Fernandez के पैंतरे पर ED ने फेरा पानी, 200 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग केस के ट्रायल में बढ़ेगी एक्ट्रेस की टेंशन?

Jacqueline Fernandez इन दिनों लगातार 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर चर्चा में हैं. इसी बीच अब खबर आई है कि, ED ने एक्ट्रेस के बचने के पैंतरे पर पानी फेर दिया है.

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By: Sadhna Mishra | Published: May 11, 2026 1:31 PM IST
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जैकलीन को ईडी ने दिया करार झटका

Jacqueline Fernandes: बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस (Jacqueline Fernandes) इन दिनों अपनी किसी फिल्म को लेकर नहीं बल्कि महाठग सुकेश चंद्रशेखर के 200 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग (200 Crore Money Laundering Case) मामले को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं. एक्ट्रेस पिछले 5 सालों से दिल्ली पटियाला कोर्ट के चक्कर काट रही हैं. हालांकि, अब खबर है कि सालों बाद एक्ट्रेस ने इस केस से बाहर निकलने के लिए एक तरकीब लगाई थी, जिस पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पानी फेर दिया है और इससे जैकलीन को तगड़ा झटका लगा है.

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दरअसल, एक्ट्रेस ने 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सरकारी गवाह बनने की इच्छा जाहिर की थी, जिसपर अब ED ने कोर्ट में विरोध किया है और कहा, 'जैकलीन का पिछला रिकॉर्ड सवालों के घेरे में रहा है और एक्ट्रेस के खिलाफ उनके पास पर्याप्त सबूत हैं ऐसे में वो जैकलीन सरकारी गवाह बनने के योग्य नहीं है.'

क्या है पूरा मामला?

गौरतलब है कि, जैकलीन फर्नांडिस (Jacqueline Fernandes Case) ने 17 अप्रैल 2026 को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में चल रहे 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ सरकारी गवाह बनने की इच्छा जाहिर की थी. एक्ट्रेस की इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इस मामले में ED को एक नोटिस जारी कर जवाब मांगा था, जिसमें कहा गया था कि इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय अपना पक्ष रखे और बताए कि क्या वे जैकलीन के सरकारी गवाह बनने का समर्थन करते हैं. जिसका ईडी ने विरोध किया है और मामले में विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा है.

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ट्रायल में बढ़ सकती है जैकलीन की टेंशन?

बता दें कि, जैकलीन फर्नांडिस (Jacqueline Fernandes) के सरकारी गवाह बनने के फैसले को इस हाई-प्रोफाइल केस में सबसे बड़ा टर्निंग प्वाइंट माना जा रहा था और साथ ही ये भी कि इससे जैकलीन की टेंशन थोड़ी कम होगी, लेकिन ईडी के विरोध ने एक्ट्रेस की पूरी तरकीब पर पानी फेर दिया. ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि, इस मामले में ट्रायल के दौरान 'हाउसफुल' फेम जैकलीन की टेंशन बढ़ सकती है.

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सुकेश चंद्रशेखर ने आखिरी खत में क्या कहा था?

मालूम हो कि, महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन फर्नांडिस की याचिका के बाद 21 अप्रैल 2026 को जेल से एक और खत एक्ट्रेस के लिए लिखा था, जिसमें उसने कहा था कि, 'प्यार और जंग में सब जायज है.' साथ ही सुकेश ने वादा किया था कि, 'चाह कुछ भी हो जाए, वह हमेशा जैकलीन के साथ खड़ा रहेगा.' ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

मैं, साधना मिश्रा पिछले 6 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हूं। मुझे वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है। मौजूदा समय में मैं BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हूं। इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हूं।

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