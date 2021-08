ED questions Jacqueline Fernandez: बॉलीवुड की जानी-मानी अदाकारा जैकलीन फर्नांडिस (Jacqueline Fernandez) पिछले कुछ समय से लगातार अपनी अपकमिंग फिल्मों को लेकर व्यस्त चल रही हैं। उनके पास कई सारी फिल्में हैं, जिनमें वो अहम किरदार निभाती दिखेंगी। जैकलीन फर्नांडिस को लेकर सामने आई ताजा रिपोर्ट के अनुसार ईडी ने अदाकारा से दिल्ली में मनी लॉन्ड्रिंग केस में लगभग 5 घंटे तक पूछताछ की है। Also Read - Virat Kohli-Anushka Sharma के बॉडीगार्ड प्रकाश सिंह की सालाना सैलरी में आ जाएगा बड़े आराम से 1BHK फ्लैट

एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, जैकलीन फर्नांडिस से करोड़ों के एक्सटॉर्शन रैकेट मामले में पूछताछ की गई है, जिसे सुकेश चंद्रशेखर चलाता था। एएनआई के ट्वीट के अनुसार, ‘ईडी पिछले 5 घंटों से जैकलीन फर्नांडिस के साथ पूछताछ कर रही है। उनसे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ की जा रही है।’

Enforcement Directorate (ED) is questioning Bollywood actress Jacqueline Fernandez in Delhi for the last five hours, in a money laundering case.

