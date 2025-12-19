Big Breaking News: बेटिंग एप मामला में ED ने की कार्रवाई, सोनू सूद और युवराज सिंह सहित कई सेलेब्स की प्रॉपर्टी जब्त

अब तक की कुल कार्रवाई
यह पहली बार नहीं है जब खिलाड़ी रडार पर आए हों. इससे पहले भी इसी मामले में शिखर धवन और सुरेश रैना की संपत्तियां जब्त की जा चुकी हैं. '1xBet' से जुड़े इस पूरे केस में ED अब तक कुल 19.07 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर चुकी है. जांच एजेंसी का मानना है कि इन हस्तियों को ऐप के प्रमोशन या अन्य माध्यमों से जो फीस मिली, वह अपराध की कमाई का हिस्सा थी. इस मामले में अभी तक इन सेलेब्स की इतनी संपत्ति जब्त की गई हैं.
युवराज सिंह- 2.5 करोड़
रोबिन उथप्पा- 8.26 लाख
उर्वशी रौतेला- 2.02 करोड़ (ये संपत्ति इनकी मां के नाम पर थी..)
सोनू सूद- 1 करोड़..
मिमी चक्रवर्ती- 59 लाख
अंकुश हजारा- 47.20 लाख
नेहा शर्मा.- 1.26 करोड़
आम लोग हुए कर्ज के शिकार
अवैध सट्टेबाजी ऐप्स के खिलाफ ED की जांच अब केवल फिल्मी सितारों और क्रिकेटरों की संपत्तियों तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह एक बड़े वित्तीय साजिश की परतों को खोल रही है. इस पूरे मामले की जड़ मियापुर के व्यवसायी फणिंद्र शर्मा की शिकायत थी. उन्होंने बताया कि कैसे इन ऐप्स के विज्ञापनों ने मध्यमवर्गीय परिवारों और युवाओं को कर्ज के दलदल में धकेल दिया है. सितारों द्वारा किए गए प्रचार ने इन अवैध प्लेटफॉर्म्स को विश्वसनीयता दी, जिससे लाखों लोगों ने अपनी जमा पूंजी गंवा दी. ईडी यह देख रही है कि हस्तियों ने केवल विज्ञापन किया या वे इस सट्टेबाजी सिंडिकेट के बिजनेस मॉडल का भी हिस्सा थे. वहीं जांच का मुख्य फोकस इस पर है कि प्रचार के बदले मिला पैसा किस रास्ते से आया. एजेंसी को अंदेशा है कि निवेशकों के पैसे को मनी-लॉन्ड्रिंग के जरिए विदेश भेजा गया और बड़े पैमाने पर टैक्स की चोरी की गई. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
