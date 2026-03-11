Ek Din Trailer: साई पल्लवी के प्यार में दीवाने दिखे जुनैद खान, फिल्म 'एक दिन' का ट्रेलर हुआ रिलीज

Ek Din' Trailer Out: आमिर खान की बेटे जुनैद खान और एक्ट्रेस साई पल्लवी की फिल्म 'एक दिन' ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है. इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है.

एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सितारे जुनैद खान (Junaid Khan) और साई पल्लवी (Sai Pallavi) की अपकमिंग फिल्म 'एक दिन' (Ek Din) लगातार चर्चा में बनी हुई है. ये फिल्म 1 मई को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया जो काफी पसंद किया जा रहा है. इस फिल्म की रिलीज का इंतजार कर रहे जुनैद खान और साई पल्लवी के फैंस ट्रेलर आने के बाद और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं. फिल्म 'एक दिन' के ट्रेलर में दोनों स्टार्स की केमिस्ट्री लोगों का दिल जीत रही है. आइए देखते हैं कि फिल्म के ट्रेलर में क्या है.

1 मई को रिलीज होगी फिल्म 'एक दिन'

बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान की बेटे जुनैद खान भी एक्टिंग की दुनिया में करियर बनाने निकले हैं. उन्होंने साल 2024 में एक्टिंग डेब्यू किया था और अब उनकी फिल्म 'एक दिन' रिलीज होने वाली है. इस फिल्म में उनके साथ साउथ एक्ट्रेस साई पल्लवी नजर आएंगी. दोनों की फिल्म 'एक दिन' का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है. फिल्म के ट्रेलर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसमें लव स्टोरी दिखाई जाएगी. फिल्म में साई पल्लवी के प्यार के लिए जुनैद खान हर कोशिश करते नजर आएंगे. इस दौरान काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिलेंगे. फिल्म 'एक दिन' का ट्रेलर देखने के बाद जुनैद खान और साई पल्लवी के फैंस 1 मई का इंतजार करने लगे हैं. जुनैद खान और साई पल्लवी की फिल्म 'एक दिन' सुनील पांडे ने डायरेक्ट किया है. इस फिल्म को आमिर खान, मंसूर खान और अपर्णा पुरोहित ने प्रोड्यूस किया है. अब देखने वाली बात होगी कि जुनैद खान और साई पल्लवी की फिल्म 'एक दिन' को कैसा रिस्पॉन्स मिलता है.

जुनैद खान का फिल्मी करियर

आमिर खान के बेटे जुनैद खान के फिल्मी करियर की बात करें उन्होंने साल 2014 में रिलीज हुई फिल्म 'पीके' से की थी. वह अपने पिता की इस फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर थे. इसके बाद उन्होंने साल 2022 में आई फिल्म 'जलसा' में सपोर्टिंग रोल किया था. साल 2024 में आई फिल्म 'महाराज' से बतौर लीड एक्टर करियर शुरू किया. फिर साल 2025 में जुनैद खान की फिल्म 'लवयापा' रिलीज हुई थी और अब साल 2026 में फिल्म 'एक दिन' रिलीज होने वाली है. इसके बाद जुनैद खान फिल्म 'रागिनी 3' में काम करते नजर आएंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

Read more