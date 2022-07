John Abraham-Arjun Kapoor film Ek Villain Returns First Review: बॉलीवुड स्टार जॉन अब्राहम (John Abraham) और अर्जुन कपूर (Arjun Kapoor) स्टारर निर्देशक मोहित सूरी की फिल्म एक विलेन रिटर्न्स अब सिनेमाघर पहुंचने ही वाली है। फिल्म को रिलीज होने में चंद ही घंटों की दूरी है। इस बीच इस फिल्म का पहला रिव्यू भी सामने आ गया है। जिसे पढ़ने के बाद अर्जुन कपूर और जॉन अब्राहम के फैंस चैन की सांस लेने वाले हैं। दरअसल, कहा जा रहा है कि लंबे वक्त से एक अदद हिट फिल्म की तलाश में बैठे एक्टर अर्जुन कपूर और जॉन अब्राहम की ये फिल्म उनकी ये तलाश पूरी कर सकती है। निर्देशक मोहित सूरी (Mohit Suri) के निर्देशन से सजी इस फिल्म में अदाकारा तारा सुतारिया (Tara Sutaria) और दिशा पाटनी (Disha Patani) जमकर ग्लैमर बिखेरने वाली हैं। यहां पढ़ें कैसा ही फिल्म का पहला रिव्यू? Also Read - Ranveer Singh के न्यूड फोटोशूट का मजाक बनते ही झल्लाए अर्जुन कपूर, वीडियो में साफ दिखा गुस्सा

दरअसल, ओवरसीज सेंसर बोर्ड के मेंबर उमैर संधू ने इस फिल्म को सेंसर रूम में दरअसल पहले ही देख लिया है। जिसके बाद उन्होंने फिल्म की तारीफ करते हुए लिखा कि ये एक बेहद शानदार फिल्म बन पड़ी है। जो अर्जुन कपूर और जॉन अब्राहम के डूबते करियर को सहारा दे सकती है। उन्होंने लिखा, 'सेंसर बोर्ड से पहला रिव्य... अर्जुन कपूर और जॉन अब्राहम के लिए एक शानदार कमबैक फिल्म है। दोनों को ही हिट की बेहद जबरदस्त जरूरत थी। दोनों ने इस फिल्म में जान डाल दी। दोनों ने जबरदस्त परफॉर्म किया है। दिशा पाटनी ने सारी लाइमलाइट चुरा ली। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस।'

इसके बाद एक और कमेंट करते हुए उमैर संधू ने लिखा, 'एक विलेन काफी स्टाइलिश, दमदार और सस्पेंस से भरी हुई फिल्म है। ये इस जॉनर में बेशक एक अगला पड़ाव है। मोहित सूरी इस जॉनर के मास्टर हैं। शानदार परफॉर्मेंस और दिल छूने वाला संगीत। जरूर देखें।'

First Review #EkVillainReturns from Overseas Censor Board! Best Comeback film for #ArjunKapoor & #JohnAbraham ! They both need HIT film badly !! Both Stole the Show all the way! Power Packed Performances by them ! @DishPatani is the Soul of movie ! Just loved her.

