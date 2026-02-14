ENG हिन्दी
Heer Ranjha: 'कुछ लव-स्टोरीज कभी खत्म नहीं होतीं', वैलेंटाइन डे पर अनाउंस की गई फिल्म 'हीरा रांझा'

Film Heer Ranjha Announcement: एकता कपूर और इम्तियाज अली ने वैलेंटाइन डे पर फिल्म 'हीरा रांझा' का अनाउंसमेंट किया है. इस फिल्म की शूटिंग जल्द शुरू हो जाएगी.

By: Shashikant Mishra  |  Published: February 14, 2026 9:12 PM IST

Heer Ranjha: 'कुछ लव-स्टोरीज कभी खत्म नहीं होतीं', वैलेंटाइन डे पर अनाउंस की गई फिल्म 'हीरा रांझा'
वैलेंटाइन डे पर फिल्म के अनाउंसमेंट से लोग एक्साइटेड हो गए.

एकता कपूर (Ekta Kapoor) और इम्तियाज अली (Imtiaz Ali) एक बार फिर साथ में आ रहे हैं और एक लव स्टोरी लोगों को देखने को मिलने वाली है. साल 2018 में दोनों फिल्ममेकर्स ने मिलकर फिल्म 'लैला मजनू' बनाई थी. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भले ही अच्छी कमाई नहीं कर पाई थी लेकिन इसकी काफी चर्चा हुई थी. अब एकता कपूर और इम्तियाज अली फिल्म 'हीर रांझा' (Heer Ranjha) बनाने जा रहे हैं. इस फिल्म का अनाउंसमेंट 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे के मौके पर किया गया है. फिल्म 'हीर रांझा' से जुड़ा हुआ एक वीडियो शेयर किया गया लेकिन अभी स्टार्स के नाम का खुलासा नहीं हुआ है. इस फिल्म को देखने के लिए लोग एक्साइटेड हो गए हैं.

फिल्म 'हीर रांझा' को डायरेक्ट करेंगे साजिद अली

फिल्ममेकर्स एकता कपूर और इम्तियाज अली ने फिल्म 'हीर रांझा' से जुड़ा एक वीडियो शेयर किया है. इसमें एनिमेशन की मदद से बनाए गए प्यारे सीन देखने को मिल रहे हैं. इस वीडियो के साथ कैप्शन लिखा है, 'कुछ लव स्टोरीज कभी खत्म नहीं होतीं, लैला मजनू से हीर रांझा की विरासत ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी.' इसके साथ ही बताया है कि फिल्म की शूटिंग जल्द शुरू होने वाली है. फिल्म के डायरेक्शन की जिम्मेदारी साजिद अली के कंधों पर है. वैलैंटाइन डे पर फिल्म 'हीरा रांझा' के अनाउंसमेंट से लोग खुश हो गए हैं. हालांकि, अभी फिल्म की रिलीज डेट से लेकर स्टारकास्ट तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है. फिल्म 'हीर रांझा' के वीडियो पर लोगों ने रिएक्शन दे ना शुरू कर दिया है.

फिल्म 'हीर रांझा' के स्टार्स के नाम जानने के लिए उत्सुक हैं लोग

एकता कपूर और इम्तियाज अली की फिल्म 'लैला मजनू' में एक्टर अविनाश तिवारी और एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी नजर आए थे. इस फिल्म का डायरेक्शन इम्तियाज अली के भाई साजिद अली ने किया था. अब एक बार फिर वह फिल्म 'हीर रांझा' का डायरेक्शन करते नजर आएंगे. एकता कपूर और इम्तियाज अली की फिल्म 'हीर रांझा' की कास्ट की कोई जानकारी नहीं दी गई है. फिल्म 'लैला मजनू' में नजर आने वाले स्टार्स अविनाश तिवारी और तृप्ति डिमरी फिर फिल्म 'हीर रांझा' में दिखाई देंगे या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा. फिलहाल, इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है और लोग इसकी स्टारकास्ट जानने के लिए काफी उत्सुक हो रहे हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

