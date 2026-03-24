डायरेक्टर आदित्य धर फिल्म 'धुरंधर' और फिल्म 'धुरंधर 2' के जरिए पाकिस्तान का काला सच लेकर आए थे. अब मशहूर प्रोड्यूसर एकता कपूर (Ekta Kapoor) ने 24 मार्च को एक फिल्म का अनाउंमेंट किया है. 'द टेरर रिपोर्ट' (The Terror Report) के नाम से बनने वाली ये फिल्म पीओके से लेकर ऑपरेशन सिंदर तक की कहानी दिखाएगी. इस फिल्म के जरिए एक बार पड़ोसी देश पाकिस्तान फिर बेनकाब होगा. एकता कपूर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है और फिल्म 'द टेरर रिपोर्ट' की जानकारी दी है. इस फिल्म के डायरेक्शन की जिम्मेदारी 'शेरशाह' फेम डायरेक्टर विष्णु वर्धन को दी गई है.
फिल्म 'द टेरर रिपोर्ट' में दिखाई जाएंगी 1998 से 2025 की घटनाएं
एकता कपूर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है. इस वीडियो में फिल्म 'द साबरमती रिपोर्ट' के कुछ क्लिप्स दिखाए जाते हैं. प्रधानमंत्री को ये फिल्म देखते हुए दिखाया जाता है. वीडियो में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की क्लिप है, जिसमें वह फिल्म को टैक्स फ्री करने की बात कहते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो में जानकारी दी गई है कि फिल्म 'द टेरर रिपोर्ट' साल 1998 से साल 2025 की उन घटनाओं पर फोकस करेंगी जो पीओके के आसपास घूमती हैं. इस वीडियो के साथ एकता कपूर ने कैप्शन लिखा है, 'पीओके से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक, सच आपकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा है. इस बार की कहानी पहले से कहीं ज्यादा निडर, बोल्ड और मजबूत होने वाली है.' एकता कपूर ने फिल्म 'द टेरर रिपोर्ट' की रिलीज डेट को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं दी है. विष्णु वर्धन के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म 'द टेरर रिपोर्ट' को एकता कपूर, शोभा कपूर, तनुज गर्ग, अतुल कसबेकर और सुधीर चौधरी प्रोड्यूस करने वाले हैं.
From POK to Operation Sindoor,
the truth is bigger than you think.Also Read
This time it’s Fiercer, Bolder & Stronger - #TheTerrorReport.
Watch Now: https://t.co/W5S0rMy5AL
The journey begins! pic.twitter.com/x7cCFmLtIY
— Ektaa R Kapoor (@EktaaRKapoor) March 24, 2026
फिल्म 'द टेरर रिपोर्ट' को लेकर सोशल मीडिया पर हो रहीं ये बातें
एकता कपूर के द्वारा फिल्म 'द टेरर रिपोर्ट' के अनाउंसमेंट होने के बाद सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि फिल्म 'धुरंधर' और फिल्म 'धुरंधर 2' की सक्सेस के बाद इसका फायदा होने की कोशिश की जाएगी. हालांकि, आने वाले समय में ही पता चल पाएगा कि फिल्म 'धुरंधर' और फिल्म 'धुरंधर 2' की तरह फिल्म 'द टेरर रिपोर्ट' को रिस्पॉन्स मिलता है या नहीं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.
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