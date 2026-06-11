Lock Upp 2 से कंगना रनौत का पत्ता हुआ साफ! इन दो नए जेलरों की हुई एंट्री, कैदियों की आएगी शामत

Lock Upp Season 2: जल्द ही एकता कपूर का कंट्रोवर्शियल शो 'लॉक अप' का दूसरा सीजन शुरू होने वाला है, लेकिन इस बार नाम से लेकर जेलर तक सभी अंदाज बदले हुए हैं. आइए जानते हैं इसे कब और कहां देख सकते हैं.

अब कैदियों की आएगी शामत?

Lock Upp Season 2: एकता कपूर (Ekta Kapoor) का कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो 'लॉक अप' (Lock Upp) का पहला सीजन साल 2022 में आया था, जिसे दर्शकों का खूब प्यार मिला था. इसके पहले सीजन में कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने जेलर बनकर कैदियों पर जमकर सितम ढाए थे, वहीं अब इसका दूसरा सीजन जल्द ही आ रहा है. हालांकि, इस बार जेल का नजारा और जेलर दोनों ही पूरी तरह से बदल चुके हैं. इस बार के इस शो का नाम बदलकर 'लॉक अप: सच या सजा' (Lock Upp Season 2) कर दिया गया है और कंट्रोवर्सी क्वीन कंगना का पत्ता साफ कर ऐसे दो नए जेलरों को जेल की कमान सौंपी गई है, जिनके नाम सुनकर ही कैदियों के पसीने छूटने तय हैं. तो चलिए जानते हैं इस बार जेल में कैदियों पर किन दो जेलरों का हंटर चलेगा.

कौन होगा इस सीजन का होस्ट?

दरअसल, मेकर्स ने इस बार बॉलीवुड की धाकड़ एक्ट्रेस कंगना रनौत की जगह डायरेक्टर फराह खान (Farah Khan) और अपनी कॉमेडी टाइमिंग के उस्ताद रितेश देशमुख (Riteish Deshmukh) को जेल की कमान सौंपी है. इस नई और अनोखी जोड़ी की एंट्री का एक धमाकेदार प्रोमो भी सामने आ चुका है, जिसने इंटरनेट का पारा बढ़ा दिया है.

मेकर्स ने जारी किया धमाकेदार प्रोमो वीडियो

हाल ही में मेकर्स ने 'लॉक अप: सच या सजा' के आने वाले नए सीजन का धमाकेदार टीजर रिलीज किया है. इस प्रोमो वीडियो में फराह खान और रितेश देशमुख एक जेल जैसे सेटअप के अंदर बंद नजर आ रहे हैं और आपस में बात कर रहे हैं कि कैसे जनता का नजरिया इस खेल में किसी की भी किस्मत बदल सकता है. टीजर से यह साफ हिंट मिल रहा है कि, इस सीजन में भी पहले की तरह चौंकाने वाले खुलासे, इमोशनल ब्रेकडाउन और हाई-प्रेशर वाले झगड़े देखने को मिलने वाले हैं.

कहां और कब से देख सकते हैं?

एकता कपूर के शो 'लॉक अप' का पहला सीजन ऑल्ट बालाजी और एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीम हुआ था, लेकिन इसका नया सीजन अब नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगा. इसके लिए नेटफ्लिक्स ने बालाजी टेलीफिल्म्स के साथ हाथ मिलाया है. यह शो 27 जून से स्ट्रीम होना शुरू हो जाएगा.

कितने हफ्तों तक चलेगा ये शो?

मेकर्स के मुताबिक, इस सीजन में 14 सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट्स शामिल होंगे, जो छह हफ्तों तक 'लॉक अप' की इस जैल में बंद रहेंगे. बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटकर इन कंटेस्टेंट्स को मुश्किल सजाओं, टाक्स, बदलती हुई दोस्ती-दुश्मनी और एलिमिनेशन का सामना करना पड़ेगा. बता दें कि, 'लॉक अप' के पहले सीजन ने अपने विवादित फॉर्मेट और कंटेस्टेंट्स के चौंकाने वाले खुलासों की वजह से सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी थीं. कंगना रनौत द्वारा होस्ट किए गए उस शो में टीवी, फिल्मों और सोशल मीडिया के कई जाने-माने चेहरे जेल वाले सेटअप में आपस में भिड़ते नजर आए थे. इस सीजन के विनर मशहूर कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी बने थे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…