सिडनी स्वेनी पर डर्टी कॉमेंट कर बुरा फंसे एलन मस्क, अपने ही सोशल मीडिया पर बुरी तरह हो रहें ट्रोल...

दुनिया के सबसे अमीर इंसान और सोशल मीडिया प्लेटफार्म X के मालिक एलन मस्क इन दिनों फिर विवाद में घिर चुके हैं. एलन मस्क ने एक महिला को बॉडी शेमिंग किया है, जिसके बाद वो अपने ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रोल हो रहें हैं.

दुनिया के सबसे अमीर इंसान और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' के मालिक एलन मस्क एक बार फिर अपनी बेबाक और कभी-कभी विवादित कमेंट के वजह से चर्चा में हैं. इस बार उनके निशाने पर हॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस सिडनी स्वीनी रही हैं. एलन मस्क द्वारा सिडनी के लुक्स पर किए गए एक कमेंट ने सोशल मीडियापर 'बॉडी शेमिंग' को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है. आपको बता दें कि हाल ही में सिडनी स्वीनी अपनी नई फिल्म 'द हाउसमेड' के प्रीमियर में शामिल हुई थीं. इस खास मौके पर उन्होंने सफेद रंग की एक बेहद ग्लैमरस 'हॉल्टर नेक' ड्रेस पहनी थी. उनके इस लुक की तुलना हॉलीवुड आइकन मर्लिन मुनरो से की जा रही थी और फैंस उनके फैशन सेंस की जमकर तारीफ कर रहे थे.

जानें क्या है पूरा मामला

विवाद तब शुरू हुआ जब एक मीडिया आउटलेट ने सिडनी का वीडियो साझा किया और एलन मस्क ने उस पर अपना रिएक्शन दिया. एलन मस्क ने एक AI-जनरेटेड मीम शेयर किया, जिसमें एक तरफ बड़े बस्ट वाली महिला की तस्वीर थी वहीं कैप्शन में लिखा था कि "यह कैसा दिखता है". और दूसरी तरफ एक लाल और सूजी हुई रीढ़ की हड्डी दिखाई गई थी. इस मीम के साथ मस्क ने लिखा, "यह आसान नहीं हो सकता." एलन मस्क का यह कमेंट पलक झपकते ही वायरल हो गया, लेकिन इस बार लोगों ने इसे उनके 'ह्यूमर' के तौर पर नहीं बल्कि बॉडी शेमिंग के आधार पर लिया. जिसके बाद एलन मस्क अपने ही प्लेटफॉर्म X पर ट्रोल हो रहें हैं.

TRENDING NOW

एलन मस्क की पर्सनल लाइफ

ट्रोल करते हुए एक यूजर ने लिखा कि "वह आपसे 30 साल छोटी हैं, यह व्यवहार बहुत अजीब और शर्मनाक है." वहीं, एक दूसरे यूजर ने तंज कसते हुए कहा कि, "क्या आपके पास बनाने के लिए कोई रॉकेट या कोई जरूरी काम नहीं है, जो आप महिलाओं के बाॅडी पर कमेंट कर रहे हैं?" एलन मस्क की निजी जिंदगी हमेशा से ही सुर्खियों में रही है. उनकी कई शादियां और 14 बच्चों के पिता होने की खबरों ने अक्सर लोगों को हैरान किया है. लेकिन इस बार का विवाद उनकी पर्सनल पसंद से ज्यादा उनके पब्लिक इमेज की है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

Read more