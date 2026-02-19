ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • एल्विश और ईशा की केमिस्ट्री ने मचाया गदर, हरियाणवी गाने 'जस्टिन बीबर' का जलवा, 38 लाख के प...

एल्विश और ईशा की केमिस्ट्री ने मचाया गदर, हरियाणवी गाने 'जस्टिन बीबर' का जलवा, 38 लाख के पार पहुंचा व्यूज

एल्विश यादव और ईशा मालवीय का गाना 'जस्टिन बीबर' सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है. इस गाने में दोनों सेलेब्स की केमेस्ट्री बेहद कमाल लग रही है. वहीं इस गाने को लोग बहुत पसंद कर रहें हैं.

By: Shreya Pandey  |  Published: February 19, 2026 10:10 PM IST

एल्विश और ईशा की केमिस्ट्री ने मचाया गदर, हरियाणवी गाने 'जस्टिन बीबर' का जलवा, 38 लाख के पार पहुंचा व्यूज
elvish yadav song

यूट्यूब के सिस्टम किंग एल्विश यादव एक बार फिर इंटरनेट पर सुनामी लेकर आए हैं. 18 फरवरी 2026 को रिलीज हुआ उनका नया हरियाणवी गाना 'जस्टिन बीबर' सोशल मीडिया पर इस कदर छाया है कि व्यूज का मीटर रुकने का नाम नहीं ले रहा. इस गाने में उनके साथ टेलीविजन की मशहूर एक्ट्रेस और 'बिग बॉस' फेम ईशा मालवीय नजर आ रही हैं. दोनों की ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री ने रिलीज के महज 24 घंटों के भीतर ही 38 लाख से ज्यादा व्यूज का आंकड़ा पार कर लिया है.

Also Read
The 50: मेकर्स संग Elvish Yadav की तगड़ी डील का हुआ खुलासा, मिलती है मोटी रकम? Video ने किया पर्दाफाश

राव साहब का नया धमाका

गाने की रिलीज के साथ ही एल्विश और ईशा ने इसे अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर करते हुए बड़े ही दबंग अंदाज में लिखा "हरियाणा से हॉलीवुड तक, रुक्का राव साब का बाजे" इस लाइन ने उनके फैंस के बीच जोश भर दिया है. गाने के बोल और संगीत में वही हरियाणवी स्वैग है जिसके लिए एल्विश जाने जाते हैं. ओजी संधू के संगीत और अनु अमानत की आवाज के साथ खुद एल्विश यादव ने इसमें जबरदस्त रैप किया है. फ्लेम म्यूजिक और नितेश उजोली द्वारा निर्मित इस वीडियो में एल्विश और ईशा का लुक काफी ग्लैमरस और अलग नजर आ रहा है.

Also Read
कौन हैं जिया शंकर, जिसकी Elvish Yadav संग सगाई की उड़ रही अफवाह? जानें एक्ट्रेस से जुड़ी 5 अनकही बातें

प्रिंस नरूला से विवाद का रिश्ता

गाने की लोकप्रियता के बीच एक खास बात ने सबका ध्यान खींचा, और वो है गाने में 'बोलेरो' शब्द का इस्तेमाल. इंटरनेट यूजर्स और फैंस इसे सीधे तौर पर प्रिंस नरूला और एल्विश के बीच चल रहे पुराने विवाद से जोड़कर देख रहे हैं. फैंस का मानना है कि गाने में बोलेरो का जिक्र महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि प्रिंस नरूला के लिए एक डिस्ट्रैक या हिंट हो सकता है.

Also Read
दूल्हा बनने को तैयार हैं Elvish Yadav? एक पोस्ट ने मचाया तहलका! तस्वीरें देख शुरू हुई बधाईयों की बौछार

ईशा और एल्विश का जोड़ी

ईशा मालवीय ने हाल ही में 'लाफ्टर शेफ्स' और इस गाने की शूटिंग के दौरान एल्विश के साथ काम करने के अपने अनुभव को शेयर किया. ईशा के मुताबिक ‘एल्विश ने मुझे कभी यह महसूस नहीं कराया कि मैं उनसे पीछे हूं. वह जिस तरह से धैर्य रखते हैं, वैसा धैर्य ज्यादातर लोगों को देखने को नहीं मिलता. समय के साथ, हमने एक ऐसा तालमेल बिठा लिया है जहां वह डिश को आगे बढ़ाते हैं, और मैं उनका सपोर्ट करती हूं. हमारी साझेदारी हर कुकिंग में झलकती है.’ ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
Tags Elvish Yadav Haryanvi Song Isha Malviya