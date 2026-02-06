दूल्हा बनने को तैयार हैं Elvish Yadav? एक पोस्ट ने मचाया तहलका! तस्वीरें देख शुरू हुई बधाईयों की बौछार

Elvish Yadav-Jiya Shankar Engagement: सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां मिनटों में खबरें और अफवाहें दोनों ही वायरल हो जाती हैं. लेकिन कई बार कौन सी खबर कब और कैसे फैल जाए इसका अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है. ऐसा ही कुछ अब Bigg Boss OTT फेम एल्विश यादव (Elvish Yadav) और एक्ट्रेस जिया शंकर (Jiya Shankar) के साथ भी देखने को मिल रहा है. एल्विश ने हाल ही अपनी इंस्टा स्टोरी में एक ऐसी फोटो शेयर की जिसने न सिर्फ सबको हैरान कर कर दिया बल्कि, अब उस पोस्ट को लेकर उनकी सगाई (Elvish Yadav Engagement) की अफवाहें भी उड़नी शुरू हो गई हैं.
लड़की का हाथ थामे दिखे Elvish Yadav
यूट्यूबर और रियलिटी शो स्टार एल्विश यादव ने गुरुवार को अपनी इंस्टा स्टोरी में एक फोटो शेयर की थी, जिसमें वे एक लड़की का हाथ थामे नजर आ रहे हैं और लड़की की उंगली में हीरे की अंगूठी चमक रही है. वहीं इस फोटो के साथ एक रोमांटिक कैप्शन के साथ एक्ट्रेस जिया शंकर को टैग किया. बस फिर क्या था, जैसे ही एल्विश की इस पोस्ट पर फैंस की नजर पड़ी उनके बीच खलबली मच गई कि क्या एल्विश यादव और जिया शंकर की सगाई हो गई?
Elvish Yadav को मिला प्यार का एक और मौका?
एल्विश यादव ने अपनी इस फोटो के साथ कैप्शन में लिखा, 'प्यार को एक और मौका दिया और मुझे अपना प्यार मिल गया.' इस पोस्ट और टैगिंग के बाद हैरानी की बात तो तब हुई जब जिया शंकर ने भी एल्विश की इस स्टोरी को अपने इंस्टाग्राम पर री-शेयर किया. जिया ने री-शेयर करते हुए कुछ लिखा तो नहीं, लेकिन एक हार्ट इमोजी जरूर पोस्ट एड की. ऐसे में एल्विश और जिया की इस पोस्ट को देखकर नेटजन्स के बीच बहस छिड़ गई, जहां कुछ लो दोनों को सगाई की बधाई दे रहे हैं, तो वहीं कुछ को लग रहा है कि ये उनके किसी नए गाने या प्रोजेक्ट का प्रमोशन हो सकता है.
Congratulations Elvish Yadav bhai & Jiya Shankar ??#ElvishYadav #Jiyashankar pic.twitter.com/1AgQ0v4IBH
— BiggBossMedia1 (@BiggBossMedia1) February 5, 2026
it's Elvish Yadav and Jiya Shankar ?
People who trending #Abhiya will be in coma ?
Pahele Trophy le gaya
Ab Ladki bhi le gaya ?#ElvishYadav? #ElvishArmy #AbhishekMalhaan pic.twitter.com/0AvZl1Hgd6
— Mansi (@imansiofficial) February 5, 2026
यूजर ने यूं ली चुटकी
एक यूजर ने लिखा, 'बधाई हो एल्विश भाई और जिया शंकर' एक अन्य यूजर ने चुटकी लेते हुए एक्स पर लिखा, 'पहले ट्रॉफी ले गया, अब लड़की भी ले गया. (अभिषेक और जिया) फैंस तो अब कोमा में चले जाएंगे.' वहीं एक और कमेंट देखने को मिला जिसमें लिखा था, 'इंटरनेट पर आग लग गई है! क्या सच में एल्विश और जिया एक हो गए हैं? फैंस से अब और इंतजार नहीं हो रहा है.' सोशल मीडिया पर दोनों की सगाई की चर्चाएं जोरों पर हैं, लेकिन एल्विश और जिया दोनों की ही तरफ से अभी तक कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है.
Excited for this project?❤
Elvish Yadav X Jiya Shankar ❤❤#ElvishYadav #ElvishArmy pic.twitter.com/L3meUDfVoW
— ?ŠãЌêŤ? (@Saket_king01) February 5, 2026
Elvish Yadav and Jiya Shankar aren't engaged. It's a new show they will be working together and it's part of promotion. #Engaged2 on Jio Hotstar!!
— A (@UnscriptedViews) February 5, 2026
पुराना है जिया और एल्विश का कनेक्शन
आपको बता दें कि, जिया शंकर और एल्विश यादव का कनेक्शन (Elvish Yadav Jiya Shankar Relationship) पुराना है. दोनों 'बिग बॉस ओटीटी सीजन 2' में साथ में नजर आए थे, वहीं इस सीजन का हिस्सा यूट्यूबर अभिषेक मल्हान भी थे लेकिन, विनर की ट्रॉफी एल्विश के हाथ लगी थी. हालांकि, अभिषेक इस सीजन के सबसे पॉपुलर कंटेस्टेंट्स में से एक थे और वो शो के फाइनल तक पहुंचक रनर-अप रहे थे. जिया शंकर का नाम कई बार अभिषेक के साथ भी जोड़ा जा चुका है लेकिन दोनों ने कभी अपने रिश्ते पर मुहर नहीं लगाई.
