एल्विश यादव पहुंचे बिहार, खेसारी लाल यादव संग होली पर मचाएंगे गर्दा, पहली बार दिखेगा ऐसा स्वैग...

बिहार की गलियों में इस बार होली का रंग कुछ ज्यादा ही गहरा और बेहतरीन वाला होने वाला है. दरअसल, यूट्यूब किंग और 'बिग बॉस ओटीटी 2' के विनर एल्विश यादव पटना पहुंचे हैं. पहली बार बिहार की धरती पर कदम रखते ही एल्विश ने जो तेवर दिखाए हैं, उससे साफ है कि इस बार की होली नॉर्मल नहीं, बल्कि शानदार होने वाली है. एल्विश यादव का फैन फॉलोइंग हरियाणा से लेकर दिल्ली और बिहार तक है. अब एल्विश होली में बिहार में धमाका मचाने वाले हैं. एल्विश के फैंस भी बहुत इस खबर से बहुत खुश हैं.
पटना में एलविस का धमाका
एल्विश यादव ने जैसे ही पटना के लिए उड़ान भरी, सोशल मीडिया पर उनके फैंस का उत्साह सातवें आसमान पर पहुंच गया. अपने व्लॉग में जोश भरते हुए एल्विश ने कहा "भाई, पहली बार पटना आ रहा हूं. वहां पहुंचकर सारे भाई मिलकर धुआं उड़ा देंगे, गर्दा मचा देंगे!" आईएएनएस से बात करते हुए उन्होंने बिहार के प्रति अपना प्यार जाहिर किया और कहा कि बिहार की मेहमाननवाजी और वहां के लोगों का प्यार जगजाहिर है. उन्हें इस बात की बेहद खुशी है कि वे इस बार बिहार की होली का हिस्सा बन रहे हैं.
इस होली इवेंट की सबसे बड़ी यूएसपी है भोजपुरी और हरियाणवी स्वैग का मिलन. भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और एल्विश यादव एक ही स्टेज पर लाइव परफॉर्म करने वाले हैं. इस पार्टी में भोजपुरी के ठेठ मिजाज, हरियाणवी टशन और बॉलीवुड के ग्लैमर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा. दोनों ही कलाकार अपनी हाई-वोल्टेज एनर्जी के लिए जाने जाते हैं, ऐसे में पटना की जनता के लिए यह शानदार जश्न होने वाला है.
एल्विश यादव का सफर
एल्विश की लोकप्रियता रातों-रात नहीं आई, इसके पीछे एक दशक का कड़ा स्ट्रगल है. एल्विश ने 'द सोशल फैक्ट्री' यूट्यूब चैनल से कॉमेडी वीडियो बनाना शुरू किया. उनके देसी अंदाज और खरी-खरी बातों ने उन्हें युवाओं का चहेता बना दिया. जिसके बाद उन्होंने 'बिग बॉस ओटीटी 2' में वाइल्ड कार्ड के तौर पर एंट्री की और यह शो भी जीत लिया. जिसके बाद उनकी लोकप्रियता और बढ़ गई. बिग बॉस के बाद वे केवल यूट्यूब तक सीमित नहीं रहे. उन्होंने क्रिकेट लीग (ECL) में हरियाणवी हंटर्स को कप्तानी करते हुए ट्रॉफी जिताई.
हाल के सालों में एल्विश ने खुद को एक बड़े ब्रांड के रूप में स्थापित किया है. साल 2025 में वे 'एमटीवी रोडीज XX' और 'लाफ्टर शेफ्स' जैसे चर्चित शो में नजर आए. फिलहाल, उनका नया हरियाणवी गाना 'जस्टिन बीबर' यूट्यूब ट्रेंड्स में छाया हुआ है. खास बात यह है कि इस गाने के रैप हिस्से खुद एल्विश ने गाए हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
