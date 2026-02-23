ENG हिन्दी
Add Bollywood Life as a Preferred SourceAdd bollywoodlife as a Preferred Source
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • Dhurandhar 2 में 'बड़े साहब' का रोल करेगा ये एक्टर, Ranveer Singh को देगा टक्कर?...

Dhurandhar 2 में 'बड़े साहब' का रोल करेगा ये एक्टर, Ranveer Singh को देगा टक्कर?

Dhurandhar 2 Cast: बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुंरधर 2' का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. इस फिल्म को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है जो लोगों को एक्साइटेड कर रहा है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: February 23, 2026 8:07 PM IST

Dhurandhar 2 में 'बड़े साहब' का रोल करेगा ये एक्टर, Ranveer Singh को देगा टक्कर?
फिल्म धुरंधर 2 सिनेमाघरों में 19 मार्च को रिलीज होगी.

बॉलीवुड की मल्टीस्टारर फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) में दिखाई गई सच्ची घटना लोगों को खूब पसंद आई थी. अब इस फिल्म के दूसरे पार्ट 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) को 19 मार्च को सिनेमाघरों में देखने के लिए लोग बेसब्र हो रहे हैं. फिल्म 'धुरंधर' जहां पर खत्म हुई थी और अब उसके आगे की कहानी जानने के लिए उतावले हो रहे हैं. इसी बीच आदित्य धर की फिल्म को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसने लोगों को एक्साइटेड कर दिया है. दरअसल, फिल्म 'धुरंधर 2' को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि इसमें बड़े साहब के लिए कास्टिंग हो गई है. आइए जानते हैं कि किस एक्टर के नाम की चर्चा हो रही है.

Also Read
Dhurandhar 2 Vs Toxic: रणवीर सिंह की फिल्म के साथ क्लैश के बाद भी यश को होगा फायदा, जानें क्या है कारण?

फिल्म 'धुरंधर 2' में इमरान हाशमी को कास्ट करने की अटकलें

फिल्म 'धुरंधर 2' के बाद से जिस किरदार की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वो बड़े साहब का है. लोग इस बात को जानने के लिए उत्सुक है कि फिल्म 'धुरंधर 2' में बड़े साहब कौन होंगे. लोग अटकलें लगा रहे हैं कि फिल्म में आईएसआई के मेजर इकबाल का रोल करने वाले अर्जुन रामपाल ही बड़े साहब हैं. इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इस किरदार के लिए कोई नया एक्टर कास्ट किया जाएगा. ये भी अटकलें है कि दाऊद इब्राहिम या अजहर मसूद से ये किरदार प्रेरित हो सकता है. इसी बीच सोशल मीडिया पर फिल्म 'धुरंधर 2' को लेकर एक पोस्ट वायरल हो रही है. इसमें दावा किया जा रहा है कि फिल्म में बड़े साहब का किरदार एक्टर इमरान हाशमी निभा सकते हैं.

Also Read
'जनता को बेवकूफ समझते हैं...' Dhurandhar 2 vs Toxic की जंग में कूदा ये फिल्ममेकर, यश की फिल्म की उड़ाई धज्जियां

फिल्म 'धुरंधर 2' के मेकर्स ने नहीं किया अनाउंसमेंट

Letterboxd पेज पर फिल्म 'धुरंधर 2' की कास्ट का एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है, जिसमें इमरान हाशमी का नाम दिखाई दे रहा है. इसके बाद से ही इस बात की अटकलें लग रही हैं कि फिल्म 'धुरंधर 2' में इमरान हाशमी बड़े साहब का रोल करने वाले हैं. हालांकि, अभी मेकर्स की तरफ से कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं हुआ है. वहीं, सोशल मीडिया पर कई यूजर्स का कहना है कि ये फेक हो सकता है. इसके साथ ही लोग कह रहे हैं कि एआई के समय में कास्ट को एडिट करना कोई बड़ी बात नहीं है. फिलहाल, फैंस डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' को देखने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

Also Read
'टॉक्सिक' और 'धुरंधर 2' की कमाई पर इस डायरेक्टर का आया रिएक्शन, कहा- 'दोनों मूवीज...'

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
Tags Bollywood News Dhurandhar 2 Emraan Hashmi Entertainment News Ranveer Singh