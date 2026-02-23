Dhurandhar 2 में 'बड़े साहब' का रोल करेगा ये एक्टर, Ranveer Singh को देगा टक्कर?...

बॉलीवुड की मल्टीस्टारर फिल्म 'धुरंधर' (Dhurandhar) में दिखाई गई सच्ची घटना लोगों को खूब पसंद आई थी. अब इस फिल्म के दूसरे पार्ट 'धुरंधर 2' (Dhurandhar 2) को 19 मार्च को सिनेमाघरों में देखने के लिए लोग बेसब्र हो रहे हैं. फिल्म 'धुरंधर' जहां पर खत्म हुई थी और अब उसके आगे की कहानी जानने के लिए उतावले हो रहे हैं. इसी बीच आदित्य धर की फिल्म को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसने लोगों को एक्साइटेड कर दिया है. दरअसल, फिल्म 'धुरंधर 2' को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि इसमें बड़े साहब के लिए कास्टिंग हो गई है. आइए जानते हैं कि किस एक्टर के नाम की चर्चा हो रही है.
फिल्म 'धुरंधर 2' में इमरान हाशमी को कास्ट करने की अटकलें
फिल्म 'धुरंधर 2' के बाद से जिस किरदार की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वो बड़े साहब का है. लोग इस बात को जानने के लिए उत्सुक है कि फिल्म 'धुरंधर 2' में बड़े साहब कौन होंगे. लोग अटकलें लगा रहे हैं कि फिल्म में आईएसआई के मेजर इकबाल का रोल करने वाले अर्जुन रामपाल ही बड़े साहब हैं. इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इस किरदार के लिए कोई नया एक्टर कास्ट किया जाएगा. ये भी अटकलें है कि दाऊद इब्राहिम या अजहर मसूद से ये किरदार प्रेरित हो सकता है. इसी बीच सोशल मीडिया पर फिल्म 'धुरंधर 2' को लेकर एक पोस्ट वायरल हो रही है. इसमें दावा किया जा रहा है कि फिल्म में बड़े साहब का किरदार एक्टर इमरान हाशमी निभा सकते हैं.
फिल्म 'धुरंधर 2' के मेकर्स ने नहीं किया अनाउंसमेंट
Letterboxd पेज पर फिल्म 'धुरंधर 2' की कास्ट का एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है, जिसमें इमरान हाशमी का नाम दिखाई दे रहा है. इसके बाद से ही इस बात की अटकलें लग रही हैं कि फिल्म 'धुरंधर 2' में इमरान हाशमी बड़े साहब का रोल करने वाले हैं. हालांकि, अभी मेकर्स की तरफ से कोई ऐसा अनाउंसमेंट नहीं हुआ है. वहीं, सोशल मीडिया पर कई यूजर्स का कहना है कि ये फेक हो सकता है. इसके साथ ही लोग कह रहे हैं कि एआई के समय में कास्ट को एडिट करना कोई बड़ी बात नहीं है. फिलहाल, फैंस डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' को देखने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.
