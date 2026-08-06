सेंसर बोर्ड के हत्थे चढ़ी इमरान हाशमी की ‘आवारापन 2’, काटने पड़े ये 9 सीन, जानें क्या है रनटाइम

इमरान हाशमी की अवेटेड फिल्म ‘आवारापन 2’ को सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट मिल गया है. रिलीज से पहले बोर्ड ने हिंसा और ड्रग्स से जुड़े 9 सीन्स पर कैंची चलाई है

सेंसर बोर्ड के हत्थे चढ़ी इमरान हाशमी की आवारापन 2

बॉलीवुड के सीरियल किसर कहे जाने वाले एक्टर इमरान हाशमी की अवेटेड फिल्मों में शुमार ‘आवारापन 2’ इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई है. साल की सबसे बड़ी और मच अवेटेड फिल्मों में से एक इस मूवी को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है. हालांकि, सिनेमाघरों में आने से पहले ही इस फिल्म को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से गुजरना पड़ा है. बोर्ड ने फिल्म को मंजूरी तो दे दी है, लेकिन इसके साथ ही फिल्म के कई सीन और गानों पर कैंची भी चलाई गई है.

सेंसर बोर्ड से मिला ये सर्टिफिकेट

इमरान हाशमी अपनी इस दमदार एक्शन-थ्रिलर फिल्म के जरिए पर्दे पर एक बार फिर से तहलका मचाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. फिल्म के मेकर्स के लिए राहत की बात यह है कि सेंसर बोर्ड ने इसे ‘U/A 16+’ सर्टिफिकेट के साथ पास कर दिया है, जिसका मतलब है कि 16 साल से कम उम्र के दर्शक इसे माता-पिता की देखरेख में देख सकेंगे. हालांकि, इस सर्टिफिकेट को हासिल करने के लिए मेकर्स को बोर्ड की तरफ से दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार फिल्म में कई बदलाव और कट करने पड़े हैं.

डिस्क्लेमर, टिकर और शब्दों में बदलाव के निर्देश

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सीबीएफसी की एग्जामिनिंग कमेटी ने फिल्म की कहानी को ध्यान में रखते हुए मेकर्स के सामने कई शर्तें रखीं. चूंकि फिल्म में ड्रग्स के इस्तेमाल और चाइल्ड ट्रैफिकिंग जैसे गंभीर मुद्दों को दिखाया गया है, इसलिए बोर्ड ने इन सीन से जुड़े डिस्क्लेमर जोड़ने का सख्त निर्देश दिया है. इसके अलावा, स्मोकिंग और ड्रग्स सेवन वाले सीन्स के दौरान स्क्रीन पर एंटी-ड्रग स्टैटिक टिकर लगाने को कहा गया है. साल 2021 से लागू नए नियमों का पालन करते हुए फिल्म का टाइटल हिंदी में भी प्रदर्शित करने को कहा गया है. साथ ही, फिल्म के डायलॉग्स और सबटाइटल से कुछ आपत्तिजनक व अश्लील शब्दों को भी हटाकर उनकी जगह दूसरे शब्दों का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए.

इन सीन्स पर चला बोर्ड का हंटर

फिल्म के अंदर दिखाए गए एक्शन और वायलेंस को भी काफी हद तक संशोधित किया गया है. रिपोर्ट बताती है कि फिल्म के दूसरे हिस्से में एक बेहद खूंखार और हिंसक सीन की लंबाई को करीब आधा कम करने का आदेश दिया गया. इसके अलावा, तीन अन्य अलग-अलग सीन्स से जरूरत से ज्यादा हिंसा और क्रूरता दिखाने वाले हिस्सों को पूरी तरह हटा दिया गया है. फिल्म के बीच में एक जगह ड्रग्स सूंघने का सीन दिखाया गया था, जिसे बोर्ड ने पूरी तरह से हटा दिया है. कुल मिलाकर, बोर्ड ने फिल्म से 9 बड़े सीन्स में बदलाव करने के आदेश दिए.

फिल्म का फाइनल रनटाइम

5 अगस्त को सेंसर बोर्ड से आधिकारिक सर्टिफिकेट हासिल करने वाली इस फिल्म की कुल लंबाई 140.20 मिनट है. बोर्ड के आदेशानुसार लगभग 4 मिनट के हिस्से को हटाया गया है और 20 सेकंड के हिस्से में बदलाव किया गया है, जिसके बाद ‘आवारापन 2’ का फाइनल रनटाइम 2 घंटे, 20 मिनट और 20 सेकंड तय हुआ है. आपको बता दें कि यह फिल्म आगामी 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.