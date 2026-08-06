Awarapan 2 Trailer: 'आवारापन 2' का ट्रेलर आते ही इंटरनेट पर छाया, वीडियो देख लोग बोले- 'रोंगटे खड़े हो गए'

Awarapan 2 Trailer: इमरान हाशमी और दिशा पाटनी स्टारर 'आवारापन 2' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. मूवी का थीम बेहद डार्क और इंटेंस नजर आ रहा है. महज 1 मिनट 25 सेकंड का वीडियो देखकर लोगों के रोंगटे खड़ हो गए हैं और वो मूवी की रिलीज का ब्रेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' का ट्रेलर रिलीज

Awarapan 2 Trailer: बॉलीवुड के 'सीरियल किसर' और अपनी इंटेंस एक्टिंग से दिलों पर राज करने वाले इमरान हाशमी (Emraan Hashmi) एक बार फिर बड़े पर्दे पर तहलका मचाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. पिछले काफी समय से वो अपनी मचअवेटेड फिल्म 'आवारापन 2' (Awarapan 2) को लेकर चर्चा में हैं. इसी बीच मेकर्स ने मूवी का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज कर दिया है, जिसके सामने आते ही सोशल मीडिया पर तहलका मच गया है. जहां आजकल 4-4 मिनट लंबे ट्रेलर दर्शकों को बोर कर देते हैं, वहीं 'आवारापन 2' (Awarapan 2 Trailer) का 1 मिनट 25 सेकंड का क्रिस्प और दमदार प्रोमो सीधा दिलों पर वार कर रहा है. ट्रेलर को लोगों का गजब का रिस्पॉन्स देख को मिल रहा है. आइए जानते हैं कि इस ट्रेलर में ऐसा क्या खास है जो इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया है.

इमरान हाशमी (Emraan Hashmi) और दिशा पाटनी (Disha Patani) स्टारर फिल्म 'आवारापन 2' का ट्रेलर 6 अगस्त 2026, गुरुवार को रिलीज कर दिया गया है. इस फिल्म में इमरान हाशमी और दिशा पाटनी के अलावा शबाना आजमी भी अहम रोल में हैं. सोशल मीडिया पर ऐसी चर्चा चल रही थी कि फिल्म की रिलीज आगे बढ़ सकती है, लेकिन मेकर्स ने साफ कर दिया है कि यह अपने तय समय पर ही सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

नेटिजन्स को भाया 'आवारापन 2' का ट्रेलर

विशेष फिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर इमरान हाशमी और दिशा पाटनी स्टारर फिल्म 'आवारापन 2' का ट्रेलर अपलोड किया गया है. ट्रेलर देखने के बाद लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं और फिल्म देखने के लिए बेताब हैं. एक यूजर ने कमेंट किया, 'ट्रेलर ऐसे ही होने चाहिए, जो छोटे हों और फिल्म की कहानी पहले ही पूरी तरह न खोलें. इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है.' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'आखिरकार... सिनेमा सुधर रहा है. वेलकम बैक, आवारापन.' एक और नेटिजन्स ने कमेंट किया, 'रोंगटे खड़े हो गए, इमरान हाशमी एक बार फिर मास्टरपीस लेकर आ रहे हैं.'

क्या इस बार इमरान हाशमी को मिलेगी हिट फिल्म?

आपको बता दें कि, इमरान हाशमी की आखिरी हिट फिल्म साल 2012 में आई 'राज 3' थी. पिछले 14 सालों में उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जिनमें से कुछ ने ठीक-ठाक बिजनेस किया, लेकिन एक भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट का तमगा हासिल नहीं कर पाई. यही वजह है कि इमरान के फैंस को 'आवारापन 2' से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं.

मालूम हो कि, साल 2007 में जब पहली 'आवारापन' रिलीज हुई थी, तब वह बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी. ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस बार बॉक्स ऑफिस पर 'आवारापन 2' को कैसा रिस्पॉन्स मिलता है.

'आवारापन 2' vs 'बटवारा 1947'

गौरतलब है कि, बॉक्स ऑफिस पर इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' की टक्कर राजकुमार संतोषी की फिल्म 'बटवारा 1947' से होने वाली है. दरअसल, 'बटवारा 1947' और 'आवारापन 2' दोनों ही फिल्में 14 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. 'बटवारा 1947' में सनी देओल, प्रीति जिंटा और शबाना आजमी लीड रोल में हैं. यानी इस स्वतंत्रता दिवस के वीकेंड पर बॉक्स ऑफिस पर शबाना आजमी का मुकाबला खुद शबाना आजमी की ही फिल्म से होगा. ऐसे में यह देखना वाकई दिलचस्प होगा कि इनमें से कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपनी छाप छोड़ने में कामयाब होती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…