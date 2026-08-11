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Awarapan 2 Advance Booking: एडवांस बुकिंग में गदर काट रही इमरान हाशमी की फिल्म, आते ही बॉक्स ऑफिस पर लाएगी सुनामी?

Awarapan 2 Advance Booking: इमरान हाशमी और दिशा पाटनी स्टारर फिल्म 'आवारापन 2' की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है और इसके शाम 7 बजे तक के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं. आइए जानते हैं मूवी ने अब तक कितना कलेक्शन कर लिया.

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By: Sadhna Mishra | Published: August 11, 2026 7:38 PM IST
Awarapan 2 Advance Booking: एडवांस बुकिंग में गदर काट रही इमरान हाशमी की फिल्म, आते ही बॉक्स ऑफिस पर लाएगी सुनामी?

'आवारापन 2' ने एडवांस बुकिंग में कितने का कलेक्शन किया?

Awarapan 2 Advance Booking Report: इमरान हाशमी इन दिनों अपनी साल 2007 में आई कल्ट क्लासिक फिल्म 'आवारापन' (Awarapan) के सीक्वल 'आवारापन 2' (Awarapan 2) को लेकर सुर्खियों में हैं. डायरेक्टर नितिन कक्कड़ के डायरेक्शन में बनी ये मूवी 14 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार इस मूवी में एक बार फिर इमरान शिवम पंडित के किरदार में नजर आएंगे, जबकि दिशा पाटनी फीमेल लीड रोल में हैं. अब जब इस मूवी की रिलीज में चंद दिन रह गए तो मेकर्स ने इसकी एडवांस बुकिंग शुरू कर दी है, जिसका कलेक्शन सामने आया है. तो चलिए जानते हैं एडवांस बुकिंग रिपोर्ट में इमरान हाशमी और दिशा पाटनी की फिल्म 'आवारापन 2' (Awarapan 2 Advance Booking) का क्या हाल रहा.

जैसा कि आपको लोगों को पता ही होगा कि इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2' (Awarapan 2) की टक्कर सुपरस्टार सनी देओल की 'बटवारा 1947' से होगी. अवारापन 2 के ट्रेलर को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. अब फिल्म की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो गई है, जिससे लंबे समय से सीक्वल का इंतजार कर रहे फैंस रिलीज से पहले ही अपने टिकट बुक कर सकते हैं.

Awarapan 2 की एडवांस बुकिंग रिपोर्ट

Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, इमरान हाशमी की 'अवारापन 2' ने अब तक एडवांस बुकिंग में 12583 टिकट बेच दी है. वहीं अगर कलेक्शन की बात करें तो इसने अभी तक बिना ब्लॉक वाली सीटों से 30.47 लाख रुपये की कमाई कर ली है. वहीं, अगर ब्लॉक सीटों की कीमत को जोड़ दिया जाए, तो फिल्म की कुल एडवांस बुकिंग ग्रॉस कमाई 59.93 लाख रुपये हो चुकी है. हालांकि, ये आंकड़े मंगलवार शाम 7 बजे तक के ही है अभी मूवी को रिलीज में होने में तीन दिन बचे हैं. ऐसे में इसमें अभी इजाफा हो सकता है.

Awarapan 2 फिल्म की स्टारकास्ट

'अवारापन 2' (Awarapan 2 Cast) में इमरान हाशमी और दिशा पाटनी के अलावा शबाना आजमी, सुविंदर विक्की, विजयंत कोहली, अतुल कुमार, अनिरुद्ध रावल और पुरन गब्बी भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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About the Author

Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

साधना मिश्रा पिछले 7 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हैं. उन्हें वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है. मौजूदा समय में वो BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हैं. इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हैं.

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