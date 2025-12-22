Emraan Hashmi Surgery: 'आवारापन 2' की शूटिंग के समय घायल हो गए थे इमरान हाशमी, इस वजह से पेट में लग गई थी चोट

Emraan Hashmis Accident during shoot: बॉलिवुड एक्टर इमरान हाशमी की एक ऐसी फोटो सोशल मीडिया पर शेयर हो रही है, जिसने फैंस को एकदम टेंशन में डाल दिया है. बताया जा रहा है कि इमरान हाशमी को शूटिंग के समय चोट लग गई थी, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ गया.

Emraan Hashmi: बॉलीवुड के 'सीरियल किसर' से लेकर वर्सेटाइल एक्टर के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले इमरान हाशमी इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं. लेकिन इस बार इमरान हाशमी अपने किस और रोमांटिक सीन की वजह से नहीं बल्कि अपने चोट की वजह से सुर्खियों में हैं. हाल ही में अपनी वेब सीरीज 'तस्करी' को लेकर चर्चाओं में रहे इमरान हाशमी से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने उनके फैंस की धड़कनें तेज कर दी थीं. अपनी अवेटेड फिल्म ‘आवारापन 2’ के सेट पर एक खतरनाक एक्शन सीन शूट करते समय एक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए. खबरों के मुताबिक, इमरान हाशमी राजस्थान में ‘आवारापन 2’ के लिए एक हाई-ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग कर रहे थे. इसी दौरान एक फिजिकल स्टंट करते हुए उनके पेट के टिशू फट गए. एक्टर को इतनी ज्यादा चोट इतनी ज्यादा चोट लगी थी कि उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों को उनकी इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ी गई थी.

इमरान हाशमी को लगी चोट

सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक तस्वीर ने फैंस को और भी टेंशन में डाल दिया, जिसमें इमरान के पेट पर पट्टी बंधी हुई नजर आ रही थी. हालांकि, राहत की बात यह है कि सर्जरी सक्सेसफुल रही और एक्टर अब खतरे से बाहर हैं. इमरान हाशमी को इंडस्ट्री में उनके प्रोफेशनल रवैये के लिए जाना जाता है. सर्जरी के कुछ ही समय बाद, डॉक्टरों की मनाही के बावजूद इमरान हाशमी सेट पर वापस लौट आए हैं. एक रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने राजस्थान में फिल्म की शूटिंग फिर से शुरू कर दी है. हालांकि, फिल्म के शेड्यूल में कुछ बदलाव किए गए हैं. डॉक्टर्स की कड़ी निगरानी में होने के कारण उन्हें फिलहाल भारी एक्शन सीन करने से रोका गया है, इसलिए अभी केवल डायलॉग और नॉर्मल सीन की शूटिंग हो रही है.

TRENDING NOW

View this post on Instagram A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)

इस फिल्म की शूटिंग के समय लगी चोट

यह पहली बार नहीं है जब इमरान हाशमी ने घायल होने के बाद भी शूटिंग जारी रखी हो. इससे पहले अपनी तेलुगु फिल्म 'गुडाचारी-2' के सेट पर भी उनके गले में गंभीर चोट आई थी, लेकिन उन्होंने काम नहीं रुकने दिया. साल 2007 की कल्ट क्लासिक फिल्म 'आवारापन' के सीक्वल का फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे थे. 'आवारापन 2' में इमरान के साथ इस बार दिशा पाटनी मुख्य भूमिका में नजर आएंगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

Read more