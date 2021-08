Entertainment News of The Day 20 August 2021: 20 अगस्त का दिन एंटरटेनमेंट जगत में काफी उथल-पुथल देखने को मिली है। बॉलीवुड के गलियारों में जहां करीना ने अपनी फोटो से आग लगा दी, वहीं टीवी की दुनिया में आयशा के बयान ने खलबली मचाई है। आइए आपको आज की 5 बड़े खबरें बताते हैं: Also Read - Entertainment News Of The Day: Akshara Singh ने उतारा Pawan Singh का नशा, Pushpa को देख KGF भूलेंगे दर्शक, Diwali 2022 हुई Salman Khan के नाम

बुढ़िया बोलने वालों को करीना ने दिया जवाब

अदाकारा करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) ने कुछ दिनों पहले अपनी एक योगा करते हुए तस्वीर शेयर की थी, जिसे देख लोगों ने उन्हें बुड्ढी कहना शुरू कर दिया था। करीना ने ऐसे लोगों को अपनी ताजा तस्वीर से जवाब दिया है, जिसमें वो बेटे जेह के साथ नजर आ रही हैं।

बेल बॉटम ने पहले दिन कमाए 2.75 करोड़ रुपये

अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की नई फिल्म बेल बॉटम (Bell Bttom) ने पहले दिन 2.75 करोड़ रुपये कमाकर ट्रेड एक्सपर्ट्स को भी चौंका दिया है। कोरोना महामारी के बीच अक्षय कुमार की फिल्म ने दमदार आंकड़े दर्ज कराए हैं, जिसके बाद निर्माता के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई है।

नील के साथ रोमांटिक सीन्स नहीं कर पाती आयशा

गुम है किसी के प्यार फेम अदाकारा आयशा ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि वो नील के साथ रोमांटिक सीन्स नहीं कर पाती हैं। जब भी दोनों रोमांटिक सीन्स करते हैं, उनकी हंसी छूट जाती है। इससे कई बार सेट पर मौजूद लोगों को परेशानी होती है लेकिन वो जल्द ही अपने कैरेक्टर में लौटकर काम खत्म कर देती हैं।

कटरीना-विक्की की शादी पर श्याम कौशल ने तोड़ी चुप्पी

बीते दिनों से कटरीना कैफ (Katrina Kaif) और विक्की कौशल (Vicky Kaushal) की शादी की खबरें मीडिया में छायी हुई हैं। इन खबरों पर विक्की के पापा श्याम कौशल ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि ये सभी बातें बेबुनियाद हैं। उनके बेटे ने सगाई नहीं की है।

सालार में होगी मनोज बाजपेयी की एंट्री

साउथ के गलियारों से सामने आ रही रिपोर्ट्स की मानें तो प्रभास (Prabhas) की अपकमिंग एक्शन फिल्म सालार (Salaar) में मनोज बाजपेयी की एंट्री हो सकती है। द फैमिली मैन 2 से पूरे देश के फेवरेट बन चुके मनोज बाजपेयी के पास इन दिनों कई बड़े ऑफर आ रहे हैं, जिनमें से साला भी एक है।