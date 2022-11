Entertainment News Of The Day 20th November: एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से 20 नवंबर को कई बड़ी खबरों ने ध्यान खींचा है। अमिताभ बच्चन एक पान मसाला कंपनी को नोटिस भेजकर कहा है कि एंडोर्समेंट समझौते के खत्म होने के बाद भी कंपनी इसकी अनेदखी कर रही है। शाहरुख खान के बंगले मन्नत के बाहर दो नेम प्लेट लगी हुई हैं, जो लोगों का ध्यान खींच रही हैं। दरअसल, ये नेम प्लेट बदलकर लगाई गई हैं। फिल्म 'चुप रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट' 25 नवंबर, 2022 को जी5 पर पांच भाषाओं में रिलीज की जाएगी। यहां पर आपको आज की ऐसी ही 5 खबरें पढ़ने को मिलेंगी। Also Read - Entertainment News of the Day: केजीएफ 3 के सीन्स को लेकर यश ने तोड़ी चुप्पी, भाषा को लेकर किच्चा सुदीप और अजय देवगन की हुई बहस

अमिताभ बच्चन ने पान मसाला कंपनी को भेजा नोटिस

अमिताभ बच्चन एक पान मसाला कंपनी के विज्ञापन में नजर आते थे। इसके बाद उनकी जमकर आलोचना हुई है। इसके बाद उन्होंने कंपनी के साथ अपने कॉन्ट्रेक्ट को खत्म कर दिया था। इसके बाद भी कंपनी अमिताभ बच्चन को अपने ब्रैंड के विज्ञापन में दिखा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि उन्होंने पान मसाला कंपनी को नोटिस भेजकर कहा है कि एंडोर्समेंट समझौते के खत्म होने के बाद भी कंपनी इसकी अनेदखी कर रही है।

शाहरुख खान के बंगले मन्नत की बदली नेम प्लेट

शाहरुख खान ने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी बेहतरीन अदाकारी से खास पहचान बना ली है। उनकी पॉपुलैरिटी इस कदर है कि उनसे जुड़ी हर चीज चर्चा में रहती है। शाहरुख खान का बंगला मन्नत लोगों के बीच अक्सर चर्चा का विषय बन जाता है। इस दिनों उनके बंगले की नेम प्लेट सुर्खियों में आ गई है। दरअसल, शाहरुख खान के बंगले मन्नत के बाहर दो नेम प्लेट लगी हुई हैं, जो लोगों का ध्यान खींच रही हैं। दरअसल, ये नेम प्लेट बदलकर लगाई गई हैं। यहां तक कि उनके फैंस ने इसे सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया है।

'चुप रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट' की ओटीटी रिलीज डेट आउट

सनी देओल की फिल्म 'चुप रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट' 23 सितंबर, 2022 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में सनी देओल के अलावा दुलकर सलमान और श्रेया धनवंतरी भी महत्वपूर्ण भूमिका में थीं। इस फिल्म को अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा। फिल्म 'चुप रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट' 25 नवंबर, 2022 को जी5 पर पांच भाषाओं में रिलीज की जाएगी।

राजकुमार राव और अलाया फर्नीचरवाला ने शुरू की फिल्म की शूटिंग

राजकुमार राव और अलाया फर्नीचरवाला एक फिल्म करने जा रहे हैं। ये फिल्म उद्योगपति श्रीकांत बोला की बायोपिक है। इस फिल्म की शूटिंग शुरु हो गई है। इस फिल्म को तुषार हीरानंदानी डायरेक्ट कर रहे हैं। वहीं, टी-सीरीज इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहा है। इस फिल्म में पहला मौका होगा जब राजकुमार राव और अलाया फर्नीचरवाला स्क्रीन स्पेस शेयर करेंगे।

जया बच्चन ने वेस्टर्न कपड़ों पर दी राय

जया बच्चन अक्सर अपने एटिट्यूड को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं। इन दिनों वह अपनी नातिन नव्या नवेली नंदा के पॉडकास्ट में खुलकर तमाम मुद्दों पर बात करती नजर आती हैं। अब जया बच्चन ने अपनी बेटी और नातिन से महिलाओं के वेस्टर्न कपड़े पहनने के लेकर सवाल किया। इस पर दोनों ने अपने-अपने जवाब दिए। वहीं, जया बच्चन ने कहा है, हमने वेस्टर्न कपड़ों से ज्यादा उम्मीद की है। इससे महिलाओं को ज्यादा पॉवर मिलती है। मैं महिलाओं को वुमनपावर में देखना चाहती हूं। मैं ये नही कह रही कि साड़ी पहनो। लेकिन महिलाओं के कपड़े में ही वुमनपावर देखने को मिले तो अच्छा है।