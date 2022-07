Entertainment News Of The Day 26th July 2022: मनोरंजन जगत की 26 जुलाई को कई खबरें सामने आई हैं। टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी के रिलेशनशिप की खबरें अक्सर आती रहती हैं। हालांकि, दोनों ने कभी इस पर बात नहीं की है। खबर आई है कि टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी का ब्रेकअप हो गया है। सलमान खान हाल ही में साउथ एक्टर किच्चा सुदीप की फिल्म 'विक्रांत रोणा' के प्रमोशनल इवेंट में पहुंचे थे। इस दौरान सलमान खान ने हिंदी फिल्मों के खराब फरफॉर्मेंस पर रिएक्शन दिया है। सलमान खान जल्द ही अपने धमाकेदार और विवादित शो 'बिग बॉस 16' के जरिए टीवी पर वापसी करने के लिए तैयार हैं। इसी बीच कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं, जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि यह 'बिग बॉस 16' के घर की तस्वीरें हैं। यहां पर आपको आज की ऐसी ही 5 खबरें पढ़ने को मिलेंगी। Also Read - Entertainment News of the Day: केजीएफ 3 के सीन्स को लेकर यश ने तोड़ी चुप्पी, भाषा को लेकर किच्चा सुदीप और अजय देवगन की हुई बहस

टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी के रिश्ते में आई दरार?

बॉलीवुड इंडस्ट्री में तमाम स्टार्स के बीच प्यार का बीज फूटता है। इनमें से कई का रिश्ता शादी तक पहुंचता है और कई का अधूरा रह जाता है। इंडस्ट्री से आए दिन लिंकअप और ब्रेकअप की खबरें आती रहती हैं। ऐसा ही कुछ टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी को लेकर है। उन दोनों के रिलेशनशिप की खबरें अक्सर आती रहती हैं। हालांकि, दोनों ने कभी इस पर बात नहीं की है। फिलहाल, लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी का ब्रेकअप हो गया है। Also Read - Entertainment News of The Day: अक्षय ने तंबाकू विज्ञापन करने पर मांगी माफी, प्रियंका-निक ने बताया बेटी का नाम

सलमान खान ने बॉलीवुड मूवीज के फ्लॉप होने पर तोड़ी चुप्पी

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान अपनी फिल्मों के साथ ही अपने बयानों को लेकर भी चर्चा रहे हैं। वह एक बार फिर अपने लेटेस्ट बयान को लेकर चर्चा में हैं। दरअसल, सलमान खान ने बॉलीवुड फिल्मों को फ्लॉप होने पर बात की है। सलमान खान हाल ही में साउथ एक्टर किच्चा सुदीप की फिल्म 'विक्रांत रोणा' के प्रमोशनल इवेंट में पहुंचे थे। इस दौरान सलमान खान ने हिंदी फिल्मों के खराब फरफॉर्मेंस पर रिएक्शन दिया है। Also Read - Entertainment News of The Day: आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी पर बनेगी फिल्म, सुहाना-खुशी-अगस्त्य की डेब्यू फिल्म की शूटिंग शुरू

Advertisement

बॉक्स ऑफिस पर टकराएंगी प्रभास और चिरंजीवी की फिल्में

'बाहुबली' फेम प्रभास साल 2023 में 'आदिपुरुष' के साथ बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने को तैयार हैं। प्रभास स्टारर यह फिल्म 12 जनवरी 2023 में 3डी में रिलीज होगी। इस फिल्म को कई भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि प्रभास की इस फिल्म के साथ मेगास्टार चिरंजीवी की अनटाइटल्ड फिल्म भी मकर संक्रांति के मौके पर रिलीज होगी। ऐसे में यह दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर एक-दूसरे को टक्कर देती नजर आएंगी।

'एक विलेन रिटर्न्स' को लेकर एकता कपूर ने केआरके को दिया जवाब

बॉलीवुड की जानी मानी प्रोड्यूसर एकता कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'एक विलेन रिटर्न्स' का प्रमोशन कर रही हैं। इस दौरान एकता कपूर ने खुद को फिल्म क्रिटिक बताने वाले कमाल राशिद खान यानी केआरके की बातों पर जवाब दिया है और उनकी बातों को खारिज कर दिया। दरअसल, केआरके ने फिल्म 'एक विलेन रिटर्न्स' ट्रेलर के रिव्यू में कहा था कि ये कोरियन फिल्म की कॉपी है।

एक्वा थीम पर बना 'बिग बॉस 16' का घर

बॉलीवुड के मशहूर एक्टर सलमान खान जल्द ही अपने धमाकेदार और विवादित शो 'बिग बॉस 16' के जरिए टीवी पर वापसी करने के लिए तैयार हैं। सलमान खान इस सप्ताह 'बिग बॉस 16' की शूटिंग भी शुरू कर देंगे। 'बिग बॉस 16' को लेकर कुछ दिनों पहले ही खबर आई थी कि शो के लिए आलीशान घर तैयार किया जा रहा है, जिसमें सलमान खान प्रोमो की शूटिंग कर पाएंगे। लेकिन इसी बीच कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं, जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि यह 'बिग बॉस 16' के घर की तस्वीरें हैं।