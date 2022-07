Entertainment News Of The Day: Entertainment News Of The Day 27th July 2022: मनोरंजन जगत की 27 जुलाई को कई खबरें सामने आई हैं। जहां फ्लिपकार्ट सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की कस्टमाइज्ड टीशर्ट पर डिप्रेशन को लेकर लिखे कोट के कारण मुसीबत में पड़ गया है। वहीं करीना कपूर (Kareena Kapoor) और आमिर खान (Aamir Khan) करण जौहर के चैट शो 'कॉफी विद करण 7' में नजर आने वाले हैं। हाल ही में विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) भी एक्ट्रेस अनन्या पांडे संग 'कॉफी विद करण' में आने वाले हैं, जहां वह रश्मिका मंदाना संग अपने रिलेशनशिप को लेकर खुलकर बात करेंगे। बॉलीवुड के लव बर्ड्स दिशा पाटनी (Disha Patani) और टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) 6 साल के रिलेशनशिप के बाद एक-दूसरे से अलग हो गए हैं, जिस पर अब एक्टर के पिता जैकी श्रॉफ ने रिएक्ट किया है। वहीं आलिया भट्ट ने भी महिला की पसंद पर उठने वाले सवाल को लेकर अपनी राय रखी है। यहां पढ़ें एंटरटेनमेंट की आज की 5 बड़ी खबरें Also Read - SSR T-Shirt: सुशांत सिंह राजपूत की फोटो के साथ टी-शर्ट पर लिखी ऐसी बात, फैंस ने खड़ी की Flipkart की खाट

टाइगर-दिशा के ब्रेकअप पर जैकी श्रॉफ (Jackie Shroff) का आया रिएक्शन

हाल ही में एक्टर टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी के ब्रेकअप की खबरें आ रही हैं। बता दें कि दोनों एक्टर 6 साल तक डेट करने के बाद एक-दूसरे से अलग हो गए हैं। अब दिशा और टाइगर के ब्रेकअप की खबरों पर जैकी श्रॉफ का रिएक्शन आया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि दोनों के बीच सबकुछ सही चल रहा है और दोनों अब भी एक-दूसरे के साथ बाहर घूमने जाते हैं। Also Read - असल जिंदगी में रिश्ता टूटते ही इन सेलेब्स पर गिरी गाज, ट्रोलर्स ने लगाई क्लास

आलिया भट्ट (Alia Bhatt) बोलीं- सुर्खियां बन जाती हैं महिलाओं की पसंद

एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि एक महिला जो भी करती है, वह सुर्खियां बन जाती हैं। चाहे उसने मां बनने का फैसला कर लिया हो, वह किसी नए को डेट कर रही हो, क्रिकेट मैच के लिए जा रही हो या हॉलिडे पर। किसी न किसी वजह से निगाहें हमेशा महिलाओं की पसंद पर रहती हैं। बता दें कि इन दिनों आलिया भट्ट नेटफ्लिक्स पर अपनी अपकमिंग फिल्म 'डार्लिंग्स' के प्रमोशन में लगी हैं। Also Read - Entertainment News Of The Day: सुशांत की लास्ट फिल्म 'दिल बेचारा' को हुए 2 साल, विक्की कौशल ने 'शमेशरा' का किया रिव्यू

'कॉफी विद करण 7' में नजर आएंगे आमिर खान और करीना कपूर (Kareena Kapoor)

एक्ट्रेस करीना कपूर और आमिर खान की जल्द ही फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली है। हालांकि खबरें यह भी हैं कि यह दोनों सितारे करण जौहर के शो में एक-साथ एंट्री करने वाले हैं।

फ्लिपकार्ट बेच रहा सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के फोटो पर डिप्रेशन कोट लिखी टी-शर्ट

फ्लिपकार्ट और अमेजन दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की कस्टमाइज्ड टीशर्ट पर डिप्रेशन का कोट लिखकर बेच रहा है, जिसको लेकर ट्विटर पर दोनों ही कंपनियों के लिए फैन्स का गुस्सा फूट पड़ा है। ट्विटर पर #flipkartban ट्रेंड कर रहा है।

विजय देवरकोंडा (Vijay Deverakonda) ने खोला रश्मिका मंदाना संग रिलेशनशिप को लेकर राज

'कॉफी विद करण' में पहुंचे एक्टर विजय देवराकोंडा ने रश्मिका संग अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ भी कहने से मना कर दिया। एक्टर ने कहा, "जिस दिन मैं शादी करूंगा और मेरे बच्चे होंगे, उस दिन जोर से चिल्लाकर मैं यह कहूंगा। लेकिन तब तक मैं ऐसे किसी को भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं , जो मुझसे प्यार करते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं, जो आपको एक एक्टर के रूप में प्यार करते हैं और आपके पोस्टर उनके कमरे की दीवार या फिर उनके फोन पर होते हैं। वह मुझे इतना प्यार और सराहना देते हैं, मैं उनका दिल नहीं तोड़ना चाहता।"