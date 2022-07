Entertainment News Of The Day: तो क्या इसलिए टूटा टाइगर-दिशा का रिश्ता? 'ब्रह्मास्त्र 2' में हुई ऋतिक-दीपिका की एंट्री Entertainment News Of The Day: 28 जुलाई को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से कई बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। बॉलीवुड लाइफ की इस लेटेस्ट रिपोर्ट में आप उन सभी दिलचस्प खबरों को पढ़ सकते हैं।