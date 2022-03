Entertainment News Of The Day 3rd March 2022: 3 मार्च को मनोरंजन जगत से कई बड़ी खबरें देखने को मिली। सलमान खान की फिल्म कभी ईद कभी दिवाली को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। शिबानी दांडेकर ने शादी के कुछ दिन बाद ही मिसेज अख्तर का टैग हटा दिया है। हॉलीवुड की बड़ी स्टार किम कार्दशियन अपने पति कान्ये वेस्ट का सरनेम हटा सकती हैं। यहां पर आपको आज की ऐसी ही 5 खबरें पढ़ने को मिलेंगी। Also Read - Entertainment News of The Day: Akshay Kumar की ‘पृथ्‍वीराज’ को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, Valimai चौथे दिन हुई 100 करोड़ी

Salman Khan के बर्थडे वीक में रिलीज होगी कभी ईद कभी दीवाली

सलमान खान की फिल्म कभी ईद कभी दीवाली को लेकर ताजा अपडेट सामने आया है। बताया जा रहा है कि ये फिल्म 2022 में सलमान खान के जन्मदिन वीक में सिनेमाघरों में दस्तक देगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सलमान खान और साजिद नाडियाडवाला ने अपकमिंग सोशल कॉमेडी 'कभी ईद कभी दीवाली' को 30 दिसंबर, 2022 के दिन लाने का फैसला किया है।

Shibani Dandekar ने हटाया 'मिसेज अख्तर' का टैग

शिबानी दांडेकर ने एक्टर और डायरेक्टर फरहान अख्तर (Farhan Akhtar) के साथ बीती 19 फरवरी को शादी की थी। शादी के कुछ दिनों के बाद शिबानी दांडेकर ने अपने इंस्टाग्राम बायो में मिसेज अख्तर जोड़ लिया था। लेकिन अब उन्होंने इसे हटा दिया है। ऐसा लग रहा है कि शिबानी दांडेकर को ये टैग पसंद नहीं आया है।

KGF: Chapter 2 का इस दिन रिलीज होगा ट्रेलर

साउथ इंडस्ट्री के जाने-माने एक्टर यश की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक ‘केजीएफ: चैप्टर 2’ का ट्रेलर रिलीज करने का फैसला निर्माताओं ने कर लिया है। फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील ने अपने ट्विटर हैंडल पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि फिल्म का ट्रेलर 27 मार्च की शाम को दर्शकों के बीच पेश किया जाएगा।

Kim Kardashian कानूनी रूप से हुईं सिंगल

हॉलीवुड की बड़ी स्टार किम कार्दशियन और उनके पति कान्ये वेस्ट का लंबे समय से विवाद चला आ रहा हैं। वैसे तो दोनों अलग ही रह रहे है। लेकिन किम कार्दशियन लगातार आपने लीगल तौर पर सिंगल होने की मांग कर रही थी। किम अब लीगल तौर पर सिंगल हो गई है। अब वह अपने नाम से पति कान्ये वेस्ट का सरनेम हटा सकती हैं।

Balika Vadhu 2 को लेकर शिवांगी जोशी ने तोड़ी चुप्पी

इस हफ्ते से टीवी सीरियल 'बालिका वधू 2' ओटीटी प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो गया है। इसी बीच शो में मेन लीड का किरदार निभा रही शिवांगी जोशी ने अपने शो को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। शिवांगी जोशी ने कहा, 'हमारा शो टीवी की जगह ओटीटी प्लेफॉर्म पर अच्छे से काम कर रहा था। यही वजह है जो मेकर्स ने शो को ओटीटी पर शिफ्ट किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि बालिका वधू 2 बंद हो रहा है।'