Entertainment News Of The Day 4th March 2022: मनोरंजन की दुनिया की खबरों को जानने में दिलचस्पी रखने वालों के लिए कई अपडेट सामने आए हैं। सलमान खान ने अपनी फिल्म टाइगर 3 की रिलीज डेट का अनाउंसमेंट कर दिया है। आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी का 7 दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 68 करोड़ रुपये से ज्यादा रहा है। आदित्य नारायण के घर में बेटी का जन्म हुआ है। यहां पर आपको आज की ऐसी ही 5 खबरें पढ़ने को मिलेंगी।

Salman Khan ने बताई टाइगर 3 की रिलीज डेट

सलमान खान ने अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक 'टाइगर 3' की रिलीज डेट की धमाकेदार अनाउंसमेंट कर दी है। फिल्म 'टाइगर 3' ईद 2023 यानी 21 अप्रैल 2023 को सिनेमाघरों में दहाड़ने के लिए तैयार है। अभिनेता ने अपने ट्विटर हैंडल पर फिल्म से जुड़ा एक टीजर भी जारी किया है।

Hum sab apna apna khayal rakhen.. Tiger3 on 2023 Eid… let’s all be there ..Releasing in Hindi, Tamil and Telugu. Celebrate #Tiger3 with #YRF50 only at a big screen near you on 21st April 2023. #KatrinaKaif | #ManeeshSharma | @yrf | #Tiger3 pic.twitter.com/StPMGrZ1v5 — Salman Khan (@BeingSalmanKhan) March 4, 2022

Gangubai Kathiawadi ने कमाए इतने करोड़ रुपये

आलिया भट्ट 'गंगूबाई काठियावाड़ी' की फिल्म 25 फरवरी को रिलीज हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया है और सातवें दिन फिल्म ने 5.40 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। फिल्म ने अब तक कुल 68.93 करोड़ रुपये की कमाई की है।

#GangubaiKathiawadi Fri 10.50 cr, Sat 13.32 cr, Sun 15.30 cr, Mon 8.19 cr, Tue 10.01 cr, Wed 6.21 cr, Thu 5.40 cr. Total: ₹ 68.93 cr. #India biz. — taran adarsh (@taran_adarsh) March 4, 2022

Britney Spears ने अपने मंगेतर को किया बर्थडे विश

हॉलीवुड पॉप सिंगर ब्रिटनी स्पीयर्स ने अपने मंगेतर सैम असगरी को बर्थडे विश किया है। ब्रिटनी स्पीयर्स ने सैम असगरी के साथ एक प्यारी तस्वीर शेयर करते हुए एक पोस्ट लिखा है। उनकी इस पोस्ट पर फैंस भी उनके मंगेतर को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं।

View this post on Instagram A post shared by Britney Spears (@britneyspears)

Prabhas फिर बनेंगे महेंद्र बाहुबली

साउथ सुपरस्टार प्रभास इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म राधे श्याम के प्रमोशन में बिजी हैं। एक इंटरव्यू के दौरान फिल्म स्टार प्रभास ने इशारा दिया कि वो एक बार फिर से बाहुबली निर्देशक एसएस राजामौली के साथ हाथ मिलाने वाले हैं।

Aditya Narayan ने बेटी के जन्म पर कही ये बात

आदित्य नारायण और श्वेता अग्रवाल के घर बेटी ने जन्म लिया है। बेटी के नन्हे कदम पड़ने के बाद आदित्य नारायण ने मीडिया से कहा कि वह चुपके से यह दुआ कर रहे थे कि उनके घर बेटी ही जन्म ले। घर में बेटी के आने के बाद उनके पिता उदित नारायण की खुशी भी चौथे आसमान पर थी।