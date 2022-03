Entertainment News Of The Day 5th March 2022: एटंरटेनमेंट इंडस्ट्री से 5 मार्च को कई बड़ी खबरों सामने आई हैं। अक्षय कुमार और बी प्राक की जोड़ी अपना तीसरा गाना लाने के लिए भी तैयार है। फिल्म 'गंगूबाई काठियावाड़ी' ने वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का बिजनेस कर लिया है। 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' की दया बेन यानी दिशा वकानी को लेकर एक बार फिर से अटकलें लगने लगी हैं कि वह शो में वापसी कर सकती हैं। यहां पर आपको आज की ऐसी ही 5 खबरें पढ़ने को मिलेंगी। Also Read - Entertainment News of The Day: Salman Khan ने बताई 'टाइगर 3' की रिलीज डेट, Gangubai Kathiawadi ने एक सप्ताह में कर ली इतनी कमाई

Mandira Bedi का छलका दर्द

बॉलीवुड एक्ट्रेस मंदिरा बेदी ने फिल्मों में एक्टिंग के अलावा क्रिकेट होस्टिंग का काम भी किया है। मंदिरा बेदी को क्रिकेट होस्ट के तौर पर काफी पसंद किया जाता था। मंदिरा बेदी ने एक इंटरव्यू में क्रिकेटर्स को लेकर बात की है। मंदिरा बेदी ने बताया है कि जब वह क्रिकेटर्स का इंटरव्यू लेती थी तो वह उन्हें घूर कर देखा करते थे और उनके सवाल का सही से जवाब नहीं देते थे।

Akshay Kumar ने बी प्राक से फिर मिलाया हाथ

अक्षय कुमार और बी प्राक की जोड़ी ने पिछले कुछ समय में एक के बाद एक दो हिट म्यूजिक वीडियोज दी हैं। फिलहाल और फिलहाल 2 नाम के गानों को दर्शकों ने खूब प्यार दिया। अब दोनों की जोड़ी अपना तीसरा गाना लाने के लिए भी तैयार है। बी प्राक का गाना तेरी मिट्टी बहुत पॉपुलर हुआ था। हाल ही में बच्चन पांडे में भी बी प्राक ने गाना गाया है। इसलिए भी अब दोनों के एक साथ आने की उम्मीदें और ज्यादा हैं।

Gangubai Kathiawadi की 100 करोड़ के क्लब में एंट्री

फिल्म 'गंगूबाई काठियावाड़ी' को दुनियाभर में पसंद किया जा रहा है और इसके साथ ही आलिया भट्ट की परफॉर्मेंस भी लोगों का दिल जीत रही है। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का बिजनेस कर लिया है। भंसाली प्रोडक्शन के मुताबिक, फिल्म ने अब तक कुल 108.3 करोड़ रुपये की कमाई की है।

Radhe Shyam का फर्स्ट रिव्यू

साउथ सुपरस्टार प्रभास और पूजा हेगड़े स्टारर फिल्म राधे श्याम को मेकर्स 11 मार्च के दिन रिलीज करने वाले हैं। इंडस्ट्री पर पैनी नजर रखने वाले पत्रकार और ओवरसीज सेंसर बोर्ड के मेंबर उमैर संधू ने ये फिल्म सेंसर बोर्ड में देख ली है। जिसके बाद वो अपना फिल्म राधे श्याम का फर्स्ट रिव्यू शेयर करने से पीछे नहीं रहे।

Done First Half of #RadheShyam ! Outstanding VFX used in the movie. #Prabhas? & #PoojaHegde chemistry is Electrifying ? ! Mystery continues in #RadheShyam. What a unique subject ❤ — Umair Sandhu (@UmairSandu) March 4, 2022

Disha Vakani की हो रही वापसी

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' की दया बेन यानी दिशा वकानी को लेकर एक बार फिर से अटकलें लगने लगी हैं कि वह शो में वापसी कर सकती हैं। दरअसल, दिशा वकानी के इंस्टाग्राम एकाउंट से होली की एक तस्वीर साझा हुई है, जिसमें दया बेन बनीं दिशा वकानी भाई सुंदर के साथ पोज देती नजर आ रही हैं। हालांकि इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है कि यह आधिकारिक एकाउंट है या फिर फैन पेज।