Entertainment News Of The Day 6th March 2022: एटंरटेनमेंट इंडस्ट्री से 6 मार्च कई खबरें सुर्खियों में बनी रहीं। सोनाक्षी सिन्हा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। अमिताभ बच्चन की फिल्म झुंड ने बॉक्स ऑफिस पर गजब की स्पीड पकड़ी है। दिव्या अग्रवाल का उनके बॉयफ्रेंड वरुण सूद के साथ ब्रेक अप हो गया है। यहां पर आपको आज की ऐसी ही 5 खबरें पढ़ने को मिलेंगी। Also Read - Entertainment News of The Day: Akshay Kumar ने बी प्राक से फिर मिलाया हाथ, Disha Vakani की हो रही 'तारक मेहता...' में वापसी

Sonakshi Sinha के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा कानूनी मुसीबत में फंसती जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक फ्रॉड केस में उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है। बताया जाता है कि सोनाक्षी सिन्हा ने इवेंट में शामिल होने के लिए 37 लाख रुपये लिए थे और जब पैसे वापस मांगे गए तो उनके मैनेजर ने वापस करने से इनकार कर दिया। Also Read - Entertainment News of The Day: Salman Khan ने बताई 'टाइगर 3' की रिलीज डेट, Gangubai Kathiawadi ने एक सप्ताह में कर ली इतनी कमाई

Amitabh Bachchan की 'झुंड' की कमाई में आया उछाल

अमिताभ बच्चन की फिल्म 'झुंड' लोगों को खूब पसंद आ रही है जिसके चलते फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। फिल्म 'झुंड' ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन अच्छी शुरुआत की और 1.50 करोड़ रुपये की कमाई की थी। फिल्म ने दूसरे दिन कमाई के आंकडों में बढ़ोत्तरी करते हुए 2.10 करोड़ रुपये का कारोबार किया। इस तरह से फिल्म ने दो दिन में कुल 3.60 करोड़ रुपये का बिजनेस किया है। Also Read - Entertainment News of The Day: Salman Khan के बर्थडे वीक में रिलीज होगी 'कभी ईद कभी दीवाली', Shibani Dandekar ने हटाया 'मिसेज अख्तर' का टैग

#Jhund improves in #Mumbai and parts of #Maharashtra on Day 2, but the numbers in some circuits - especially #NorthIndia - are below the mark… Biz needs to multiply on Day 3 for a respectable weekend total… Fri 1.50 cr, Sat 2.10 cr. Total: ₹ 3.60 cr. #India biz. pic.twitter.com/4LZlQYyGa6

— taran adarsh (@taran_adarsh) March 6, 2022