Entertainment News Of The Day: 'श्रीकांत बोला' की बायोपिक में नजर आएंगे राजकुमार राव, 'कैट' का ट्रेलर हुआ रिलीज Entertainment News Of The Day: मनोरंजन जगत से 18 नवंबर को कई दिलचस्प खबरें सामने आई हैं। एक तरफ जहां रणदीप हुड्डा की सीरीज 'कैट' का ट्रेलर रिलीज हुआ है तो वहीं एक्टर राजकुमार राव और ज्योतिका जल्द ही एक साथ फिल्म में नजर आने वाले हैं।