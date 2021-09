Entertainment News of The Day: Sidharth Shukla की मौत से सन्न टीवी जगत, Katrina Kaif से इस दिन होगी Vicky Kaushal की शादी?

Entertainment News of The Day: टीवी सीरियल स्टार सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) की मौत की खबर ने आज टीवी और फिल्म जगत को हिला डाला। टीवी एक्टर की आक्समिक मौत पर सिद्धार्थ शुक्ला के चाहने वाले लोगों में शोक की लहर छा गई। जिसकी वजह से एंटरटेनमेंट जगत में मायूसी छा गई। इस बीच फिल्मी दुनिया में कटरीना कैफ (Katrina Kaif) और विक्की कौशल (Vicky Kaushal) की शादी की खबरों ने भी सोशल मीडिया को हिला डाला। यहां देखें दिन भर की 5 बड़ी खबरें। Also Read - इन 7 लोगों को फूटी आंख नहीं सुहाते थे Sidharth Shukla, Rashmi Desai ने कहा था ‘मरते वक्त भी इसे नहीं दूंगी पानी...’

बिग बॉस 13 के विनर और टीवी स्टार सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की खबर ने आज फिल्म और टीवी जगत को सन्न कर दिया। फिल्म स्टार सिद्धार्थ शुक्ला महज 40 साल के थे। उनकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई। जिसकी पुष्टि परिवार ने एक आधिकारिक बयान जारी करके दी।

सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की खबर से फिल्म और टीवी जगत में शोक की लहर उठ खड़ी हुई। टीवी स्टार की मौत पर बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने भी एक ट्वीट कर अपना दुख व्यक्त किया। इसके अलावा उनके निधन पर अजय देवगन, अक्षय कुमार और माधुरी दीक्षित जैसे बड़े सितारों ने भी अपना दुख बयां किया। Also Read - TV News of The Day: Sidharth Shukla के निधन की खबर सुनते ही बेसुध हुईं Shehnaaz Gill, मोहसिन-शिवांगी छोड़ेंगे Yeh Rishta Kya Kehlata Hai

Gone too soon Siddharth.. u shall be missed. Condolences to the family .. RIP?

— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) September 2, 2021