Entertainment News of The Week: Sidharth Shukla के निधन पर मीडिया कवरेज से भड़के सितारे, तो क्या Vidyut Jammwal ने रयूमर्ड गर्लफ्रेंड से कर ली सगाई?

Entertainment News of The Week: मनोरंजन की दुनिया दिवंगत टीवी स्टार सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) के जाने से थम ही गई है। टीवी से लेकर बॉलीवुड में हर तरह चुप्पी है। इस बीच फिल्मों और टीवी की चुनिंदा खबरें, जिन्होंने आज के दिन हर किसी का ध्यान खींचा। हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में लेकर आए हैं। यहां जानिए आज दिन भर घटी एंटरटेनमेंट की खबरों का हाल।

सिद्धार्थ शुक्ला के निधन पर मीडिया कवरेज से नाराज सितारे

दिवंगत फिल्म स्टार सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) की मौत पर हुई मीडिया कवरेज के खिलाफ बॉलीवुड और टीवी के सितारों ने अपना गुस्सा निकाला है। अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) से लेकर कृति सेनॉन (Krit Sanon) तक, इन सितारों ने सिद्धार्थ शुक्ला की मृत्यु के बाद सामने आई मीडिया रिपोर्ट्स पर काफी नाराजगी जताई है।

कंगना रनौत ने शुरू किया थलाइवी का प्रमोशन

इस बीच बॉलीवुड फिल्म अदाकारा कंगना रनौत (Kangana Ranaut) ने अपनी अपकमिंग फिल्म थलाइवी (Thalaivi) का दमदार तरीके से प्रमोशन शुरू कर दिया है। एक्ट्रेस ने इसकी शुरुआत तमिलनाडु की एक्स सीएम जयललिता के राज्य से ही की है।

विद्युत जामवाल ने गुपचुप कर ली सगाई

हाल ही में एक्टर विद्युत जामवाल (Vidyut Jammwal) और उनकी रयूमर्ड गर्लफ्रेंड नंदिता महतानी (Nandita Mahtani) के साथ एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। इस तस्वीर में दोनों सितारे आगरा के ताजमहल का दीदार करते दिख रहे हैं। इस तस्वीर में नंदिता महतानी के हाथों में एक अंगूठी को देखने के बाद फैंस इनकी गुपचुप सगाई के कयास लगाने लगे हैं।

अली गोनी ने फैंस से की ये गुजारिश

इस बीच सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) के निधन के बाद उनके करीबी दोस्त अली गोनी (Aly Goni) ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट कर फैंस से अपील की है। अली गोनी ने अपने ट्वीट में सिडनाज के फैंस क्लब से शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला के अंतिम संस्कार की तस्वीरों और वीडियोज को डिलीट करने की अपील की है।

हॉलीवुड फिल्म शांग ची ने पहले दिन की दमदार कमाई

मार्वेल स्टूडियो की हालिया रिलीज फिल्म शांग ची (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) को बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला है। ये फिल्म पहले दिन 3.5 करोड़ रुपये का कारोबार करने में सफल रही। जो अक्षय कुमार (Akshay Kumar) स्टारर फिल्म बैल बॉटम (Bell Bottom) की रिलीज के पहले दिन के आंकड़े से भी ज्यादा है।