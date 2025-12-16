Entertainment News Live Updates: प्रेमानंद महाराज की शरण में पहुंचे विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, वीडियो वायरल

Entertainment News Today Highlights: सिनेमा, टीवी और ओटीटी से जुड़ी 16 दिसंबर की बड़ी खबरें इस आर्टिकल में दी गई हैं. मनोरंजन जगत की सभी दिलचस्प खबरें आपको यहां से मिल जाएंगी.

By: Shashikant Mishra | Published: December 16, 2025 10:01 PM IST

एक्ट्रेस सेलिना जेटली इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर काफी चर्चा में बनी हुई हैं. उन्होंने बीते दिनों अपने पति पीटर हाग पर घरेलु हिंसा के गंभीर आरोप लगाए थे. उन्होंने अपने पति के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई है. अब लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक, सेलिना जेटली ने अपने पति से मुआवजे के तौर पर 100 करोड़ रुपये और मेंटेनेंस के लिए हर महीने 10 लाख रुपये की मांग की है.

वेब सीरीज 'द फैमिली मैन' में सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर नजर आए एक्टर मान सिंह को गिरफ्तार किया गया था. मान सिंह को यूपी-पुलिस की एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने एमडीएमए तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है कि मान सिंह ने कथित तौर पर फिल्म इंडस्ट्री से अपने कनेक्शन का फायदा ड्रग सप्लाई के लिए उठाया है.

