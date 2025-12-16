ENG हिन्दी
Google News   Follow Us
Entertainment News Live Updates: प्रेमानंद महाराज की शरण में पहुंचे विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, वीडियो वायरल

Entertainment News Today Highlights: सिनेमा, टीवी और ओटीटी से जुड़ी 16 दिसंबर की बड़ी खबरें इस आर्टिकल में दी गई हैं. मनोरंजन जगत की सभी दिलचस्प खबरें आपको यहां से मिल जाएंगी.

December 16, 2025 10:01 PM IST

Entertainment News Live Updates: प्रेमानंद महाराज की शरण में पहुंचे विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, वीडियो वायरल

एक्ट्रेस सेलिना जेटली इन दिनों अपनी निजी जिंदगी को लेकर काफी चर्चा में बनी हुई हैं. उन्होंने बीते दिनों अपने पति पीटर हाग पर घरेलु हिंसा के गंभीर आरोप लगाए थे. उन्होंने अपने पति के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई है. अब लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक, सेलिना जेटली ने अपने पति से मुआवजे के तौर पर 100 करोड़ रुपये और मेंटेनेंस के लिए हर महीने 10 लाख रुपये की मांग की है.

वेब सीरीज 'द फैमिली मैन' में सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर नजर आए एक्टर मान सिंह को गिरफ्तार किया गया था. मान सिंह को यूपी-पुलिस की एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने एमडीएमए तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है कि मान सिंह ने कथित तौर पर फिल्म इंडस्ट्री से अपने कनेक्शन का फायदा ड्रग सप्लाई के लिए उठाया है.

Celina Jaitly ने पति पीटर हाग से मांगा 100 करोड़ का मुआवजा, हर महीने 10 लाख रुपये मेंटेनेंस की डिमांड

Dec 16th 2025

  9:57 pm

    वो आ रही है... सोशल मीडिया पर आग लगा रहा है 'नागिन 7' का नया प्रोमो

    'नागिन 7' को लेकर फैंस के बीच काफी ज्यादा बज बना हुआ है. इसी बीच दर्शकों की एक्साइटमेंटट को और बढ़ाते हुए मेकर्स ने शो का नया प्रोमो वीडियो जारी किया है, जो सोशल मीडिया पर आग लगा रहा है.

     
     
     
     
     
    View this post on Instagram
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    A post shared by TCX.official (@tellychakkar)

  8:57 pm

    अगस्त्य नंदा की अभिषेक बच्चन ने की तारीफ

    अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा की फिल्म 'इक्कीस' 25 दिसंबर को बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है. ये फिल्म परमवीर चक्र विजेता अरुण खेत्रपाल की जिंदगी पर बनी है. इस फिल्म में दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र भी नजर आएंगे. इसी बीच अगस्त्य नंदा के मामा अभिषेक बच्चन ने फिल्म में उनके काम की तारीफ की है.

  8:27 pm

    ईशा देओल ने फिल्म 'बॉर्डर 2' का टीजर किया लाइक

    सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' का टीजर रिलीज कर दिया गया है. इसको काफी पसंद किया जा रहा है. वहीं, सनी देओल की सौतेली बहन और एक्ट्रेस ईशा देओल ने फिल्म 'बॉर्डर 2' के टीजर को लाइक किया है. हालांकि, ये पहला मौका नहीं जब ईशा देओल ने उनकी फिल्म का सपोर्ट किया है. इससे पहले 'गदर 2' के समय भी उन्होंने अपने सौतेले भाई की सपोर्ट किया था. 

  7:40 pm

    फिल्म 'धुरंधर' के डायरेक्टर और एक्टर को मिला कानूनी नोटिस

    बॉलीवुड फिल्म 'धुरंधर' को काफी पसंद किया जा रहा है. इसी बीच गुजरात हाईकोर्ट के एक वकील नबील बलूच ने इस फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर और एक्टर संजय दत्त को कानूनी नोटिस भेजा है. वकील का आरोप है कि फिल्म में बलूच समुदाय को बदनाम करने के साथ ही उसको लेकर आपत्तिजनक और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है.

  6:52 pm

    भारतीय क्रिकेट टीम ने देखी फिल्म 'धुरंधर'

    भारतीय क्रिकेट टीम इन दिनों साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज खेल रही है. दोनों टीम के बीच वनडे और टेस्ट होने के बाद टी-20 मैच हो रहे हैं. दोनों टीम के बीच बुधवार को चौथा टी-20 मैच होने वाला है. इससे पहले भारतीय क्रिकेट टीम ने लखनऊ में ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड फिल्म 'धुरंधर' देखी है.

     
     
     
     
     
    View this post on Instagram
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    A post shared by Subodh Rambir Singh (@bollyfreaksofficial)

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

