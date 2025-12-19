Entertainment News Live Updates: अगस्त्य नंदा की फिल्म 'इक्कीस' का दूसरा ट्रेलर हुआ रिलीज...

Entertainment News Today Highlights: सिनेमा से लेकर टीवी इंडस्ट्री तक 19 दिसंबर को कई बड़ी खबरें सामने आई हैं. इन दिलचस्प खबरों पर लोगों का ध्यान गया है.

By: Shashikant Mishra | Published: December 19, 2025 9:40 PM IST

बॉलीवुड फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई और हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है. फिल्म बॉक्स ऑफिस जमकर कलेक्शन कर रही है. इसी बीच फिल्म में नजर आ रहे वेटरन एक्टर राकेश बेदी ट्रोल हो रहे हैं. दरअसल, फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में उन्होंने फिल्म 'धुरंधर' की एक्ट्रेस सारा अर्जुन को किस कर लिया था. इस पर राकेश बेदी ने अपना रिएक्शन दिया है.

साल 2025 की मच-अवेटेड फिल्म 'अवतार: फिश एंड ऐश' 19 दिसंबर यानी आज सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. हॉलीवुड इंडस्ट्री के पॉपुलर फिल्ममेकर जेम्स कैमरून की इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था. फ्रेंचाइजी फिल्म अवतार का ये तीसरा पार्ट है. पहला पार्ट साल 2009 में तो दूसरा पार्ट साल 2022 में रिलीज हुआ था. दोनों फिल्मों को अच्छा रिस्पॉन्स मिला था.

