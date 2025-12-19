Entertainment News Live Updates: अगस्त्य नंदा की फिल्म 'इक्कीस' का दूसरा ट्रेलर हुआ रिलीज...

बॉलीवुड फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई और हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है. फिल्म बॉक्स ऑफिस जमकर कलेक्शन कर रही है. इसी बीच फिल्म में नजर आ रहे वेटरन एक्टर राकेश बेदी ट्रोल हो रहे हैं. दरअसल, फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में उन्होंने फिल्म 'धुरंधर' की एक्ट्रेस सारा अर्जुन को किस कर लिया था. इस पर राकेश बेदी ने अपना रिएक्शन दिया है.
साल 2025 की मच-अवेटेड फिल्म 'अवतार: फिश एंड ऐश' 19 दिसंबर यानी आज सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. हॉलीवुड इंडस्ट्री के पॉपुलर फिल्ममेकर जेम्स कैमरून की इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था. फ्रेंचाइजी फिल्म अवतार का ये तीसरा पार्ट है. पहला पार्ट साल 2009 में तो दूसरा पार्ट साल 2022 में रिलीज हुआ था. दोनों फिल्मों को अच्छा रिस्पॉन्स मिला था.
Dec 19th 2025
-
9:40 pm
बी प्राक दूसरी बार बने पिता
कई पॉपुलर सॉन्ग को अपनी आवाज देने वाले सिंगर बी प्राक दूसरी बार पिता बने हैं. बी प्राक ने अपने फैंस के साथ गुड न्यूज शेयर की है. उन्होंने 19 दिसंबर को सोशल मीडिया पर ये जानकारी दी है. हालांकि, उन्होंने बताया है कि उनके घर बेटे का जन्म 1 दिसंबर को हुआ था.View this post on Instagram
-
9:33 pm
वेब सीरीज 'रक्तांचल 3' का शूटिंग शुरू
ओटीटी की पॉपुलर क्राइम-ड्रामा वेब सीरीज 'रक्तांचल' के पहले और दूसरे सीजन को काफी पसंद किया गया था. इसके तीसरे सीजन का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था. वेब सीरीज 'रक्तांचल 3' का शूटिंग लखनऊ और वाराणसी में शुरू कर दी गई है.
-
8:48 pm
'धुरंधर' में रणवीर सिंह के साथ रोमांस करने वाली सारा अर्जुन की तस्वीरों ने फैंस का चुराया दिल
'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त परफॉर्म कर रही है, और इसके साथ ही इसके कलाकार भी लगातार चर्चा में हैं. फिल्म की एक्ट्रेस सारा अर्जुन ने हाल ही में कुछ तस्वीरें की हैं, जिसपर फैंस दिल खोलकर प्यार लुटा रहे हैं. 'यालिना जमाली' का किरदार निभाकर दर्शकों का दिल जीतने वाली सारा ने अपनी एक्टिंग और खूबसूरती से ऐसी छाप छोड़ी कि हर कोई उनका फैन बन गया.View this post on Instagram
-
7:00 pm
भारती सिंह और हर्ष लिबांचिया के पेरेंट्स बनने पर टीवी स्टार्स ने बांटी मिठाई
भारती सिंह और हर्ष लिबांचिया बेटे के माता-पिता बने हैं. दोनों का ये दूसरा बेटा है. ये कपल साल 2022 में बेटे गोला का पेरेंट्स बना था. भारती सिंह और हर्ष लिबांचिया के मां-बाप बनने पर टीवी स्टार्स ने पैप्स को मिठाई बांटी है और इसका वीडियो सामने आया है.View this post on Instagram
-
6:16 pm
व्हाइट हाउस के क्रिसमस डिनर में पहुंचीं मल्लिका शेरावत
बॉलीवुड एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत को अमेरिका में व्हाइट हाउस के क्रिसमस डिनर में आमंत्रित किया गया. उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कई तस्वीरें और वीडियोज शेयर कर इस बात की जानकारी दी है. एक वीडियो में मल्लिका शेरावत और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रं नजर आ रहे हैं.View this post on Instagram
