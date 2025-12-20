ENG हिन्दी
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • Entertainment News Live Updates: साउथ एक्टर श्रीनिवासन का निधन, 69 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलव...

Entertainment News Live Updates: साउथ एक्टर श्रीनिवासन का निधन, 69 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

Entertainment News Today Highlights: 20 दिसंबर यानी शनिवार को मनोरंजन जगत से कई बड़ी खबरें सामने आई हैं. फिल्मों से लेकर स्टार्स के इन अपडेट्स पर लोगों की निगाहें बनी रहीं.

By: Shashikant Mishra  |  Published: December 20, 2025 10:54 PM IST

Entertainment News Live Updates: साउथ एक्टर श्रीनिवासन का निधन, 69 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

साउथ इंडस्ट्री से शनिवार यानी 20 दिसंबर को बुरी खबर सामने आई है. दरअसल, मलयालम इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर श्रीनिवासन का निधन हो गया है. श्रीनिवासन 69 साल की उम्र में आखिरी सांस ली है. वह बीते कुछ दिनों से अस्पताल में भर्ती और उनका इलाज चल रहा था. एक्टर के निधन की खबर सामने आते ही उनके तमाम चाहने वाले फैंस को झटका लगा है. श्रीनिवासन के फैंस और साउथ इंडस्ट्री के फैंस उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं.

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' का तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा है. ये फिल्म लगातार जबरदस्त कलेक्शन कर रही है और अब ये 500 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल हो गई है. रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' ने बीते शुक्रवार को 23 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई करते हुए 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. इस तरह से इस फिल्म पर जेम्स कैमरून की हॉलीवुड फिल्म 'अवतारः फायर एंड ऐश' का कोई फर्क नहीं पड़ा है.

TRENDING NOW

Live Blog

Dec 20th 2025

  • 10:42 pm

    सोहेल खान के बर्थडे पर एक छत के नीचे आया पूरा खान परिवार, देखें वीडियो

    एक्टर सोहेल खान के जन्मदिन के खास मौके पर पूरा खान परिवार एक साथ एक छत के नीचे नजर आया, जो अब किसी न किसी वजह से चर्चा में बना हुआ है. सोहेल खान के जन्मदिन के मौके पर मुंबई के बांद्रा में एक शानदार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें परिवार समेत कई फिल्मी सितारों ने भी शिरकत की.

     
     
     
     
     
    View this post on Instagram
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    A post shared by Zoom TV (@zoomtv)

     
     
     
     
     
    View this post on Instagram
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    A post shared by Zoom TV (@zoomtv)

     
     
     
     
     
    View this post on Instagram
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    A post shared by Zoom TV (@zoomtv)

  • 10:05 pm

    मुनव्वर फारूकी के आरोपों पर एल्विश यादव का जवाब

    एल्विश यादव ने हाल ही में एक वीडियो शेयर कर एक बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए डोनेशन की अपील की थी, जिसपर मुनव्वर फारूकी ने एक वीडियो शेयर कर इसे स्कैम बताया था. अब वहीं खुद पर लगे आरोपों के बाद एल्विश ने एक और वीडियो शेयर किया है.

     
     
     
     
     
    View this post on Instagram
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    A post shared by TCX.official (@tellychakkar)

  • 9:17 pm

    फिल्म 'धुरंधर' की ओटीटी डील ने भी बनाया रिकॉर्ड

    बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है. इस फिल्म ने ओटीटी डील में रिकॉर्ड बना दिया है. मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि फिल्म 'धुरंधर' की नेटफ्लिक्स के साथ 285 करोड़ रुपये की डील हुई है. बताते चलें कि 'पुष्पा 2' की डील 275 करोड़ रुपये में हुई थी और अब फिल्म 'धुरंधर' ने उससे ज्यादा की डील की है.

  • 8:46 pm

    शिल्पा शिंदे पर क्यों भड़के सौरभ राज जैन, एक्टर ने लगाई जमकर क्लास

    'भाभी जी घर पर हैं 2.0' से करीब 10 साल बाद एक बार फिर से शिल्पा शिंदे पर्दे पर वापसी कर रही हैं, लेकिन वापसी की खबरों के बीच एक्ट्रेस ने शुभांगी अत्रे को लेकर ऐसा बयान दे दिया, जिसे लेकर अब टीवी के 'कृष्ण' भड़क गए और एक्ट्रेस को जमकर खरी-खोटी सुनाई.

  • 7:42 pm

    फिल्म 'द पैराडाइज' का नया पोस्टर आउट

    साउथ एक्टर नानी अपनी जबरदस्त एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उनकी फिल्म 'द पैराडाइज' का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है. इसी बीच मेकर्स ने फिल्म का नया पोस्टर शेयर कर फैंस को एक्साइटेड कर दिया है. फिल्म 'द पैराडाइज' साल 2026 में 26 मार्च को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.

Load more
बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
Tags Avatar 3 Dhurandhar Entertainment News Entertainment News In Hindi