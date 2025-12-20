Entertainment News Live Updates: साउथ एक्टर श्रीनिवासन का निधन, 69 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

Entertainment News Today Highlights: 20 दिसंबर यानी शनिवार को मनोरंजन जगत से कई बड़ी खबरें सामने आई हैं. फिल्मों से लेकर स्टार्स के इन अपडेट्स पर लोगों की निगाहें बनी रहीं.

By: Shashikant Mishra | Published: December 20, 2025 10:54 PM IST

साउथ इंडस्ट्री से शनिवार यानी 20 दिसंबर को बुरी खबर सामने आई है. दरअसल, मलयालम इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर श्रीनिवासन का निधन हो गया है. श्रीनिवासन 69 साल की उम्र में आखिरी सांस ली है. वह बीते कुछ दिनों से अस्पताल में भर्ती और उनका इलाज चल रहा था. एक्टर के निधन की खबर सामने आते ही उनके तमाम चाहने वाले फैंस को झटका लगा है. श्रीनिवासन के फैंस और साउथ इंडस्ट्री के फैंस उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं.

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' का तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा है. ये फिल्म लगातार जबरदस्त कलेक्शन कर रही है और अब ये 500 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल हो गई है. रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' ने बीते शुक्रवार को 23 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई करते हुए 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. इस तरह से इस फिल्म पर जेम्स कैमरून की हॉलीवुड फिल्म 'अवतारः फायर एंड ऐश' का कोई फर्क नहीं पड़ा है.

