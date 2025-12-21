ENG हिन्दी
Entertainment News Live Updates: 'टॉक्सिक' से कियारा आडवाणी का पोस्टर आउट, अंदाज पर टिक जाएंगी निगाहें

Entertainment News Today Highlights: 21 दिसंबर को एंटरटेन इंडस्ट्री की कई बड़ी खबरों ने ध्यान खींचा है. यश की फिल्म 'टॉक्सिक' से कियारा आडवाणी का पोस्टर रिलीज कर दिया गया है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: December 21, 2025 9:39 PM IST

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' सिनेमाघरों में धमाल मचा रही है. 500 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल हो चुकी इस फिल्म की जमकर तारीफ हो रही है. अब वेटरन एक्टर मुकेश खन्ना ने फिल्म 'धुरंधर' और रणवीर सिंह की जमकर तारीफ की है. मुकेश खन्ना ने कहा है कि ये परफेक्ट फिल्म है. आदित्य धर के डायरेक्शन में बनने वाली रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.

एक्ट्रेस और मॉडल नोरा फतेही की कार का एक्सीडेंट हो गया था. बीते शनिवार को जैसे ही ये खबर आई कि उनके फैंस चिंतित हो गए थे. अब नोरा फतेही ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अपना हेल्थ अपडेट दिया है. उन्होंने बताया है कि वह ठीक हैं. वहीं, उनकी कार को टक्कर मारने वाला शख्स गिरफ्तार हो गया है. इसके बाद नोरा फतेही के तमाम चाहने वाले फैंस ने राहत की सांस ली है.

Live Blog

Dec 21st 2025

  • 9:38 pm

    ज्योति सिंह ने पति के गाने पर शेयर किया वीडियो

    भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के गाने पर उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो शेयर किया है. इसके बाद उन्हें ट्रोल किया जा रहा है. दरअसल, पवन सिंह और उनकी पत्नी का काफी दिनों से विवाद चल रहा है.

     
     
     
     
     
  • 9:08 pm

    आदित्य धर ने 'धुरंधर' के गाने में तमन्ना भाटिया को लेने से किया था इनकार

    फिल्म 'धुरंधर' में क्रिस्टल डिसूजा और आयशा खान गाने 'शरारत' में काम किया है. इसे काफी पसंद किया गया. लेकिन गाने के लिए कोरियोग्राफर ने तमन्ना भाटिया का नाम सुझाया था लेकिन आदित्य धर ने इसे खारिज कर दिया था. आदित्य धर का कहना था कि वह नहीं चाहते थे कि लोग इसे आइटम डांस की तरह देखें और ये कहानी से हटकर हो. अगर ध्यान एक लड़की पर फोकस हो जाता है तो कहानी से ध्यान भटक जाता है.

  • 8:35 pm

    शत्रुघ्न सिन्हा ने गोविंदा को दी जन्मदिन की बधाई

    शत्रुघ्न सिन्हा ने गोविंदा को 62वें जन्मदिन पर सोशल मीडिया के जरिए बधाई दी है. वेटरन एक्टर ने अपने एक्स हैंडल पर दो तस्वीरें की पोस्ट कर कहा है कि गोविंदा कंप्लीट एंटरटेनर हैं. बताते चलें कि दोनों स्टार्स के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग हैं.  

  • 8:07 pm

    अवनीत कौर ने स्विटजरलैंड की वादियों में किया एंजॉय

    एक्ट्रेस अवनीत कौर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वह अपने फोटोज और वीडियोज शेयर रहती हैं. अब अवनीत कौर ने अपनी झलक दिखाई है, जिसमें वह स्विटजरलैंड की वादियों में एंजॉय करते नजर आ रही हैं. उनकी तस्वीरों पर फैंस प्यार लुटा रहे हैं.

     
     
     
     
     
  • 7:43 pm

    देवोलीना भट्टाचार्जी ने शेयर की तस्वीरें

    एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्जी ने अपने बेटे के साथ कुछ तस्वीरें शेयर किया है. इंस्टाग्राम पर आईं इन फोटोज को काफी पसद किया जा रहा है. बताते चलें कि देवोलीना भट्टाचार्जी ने हाल ही में अपने बेटे का जन्मदिन मनाया था और इसकी झलक दिखाई थी.

     
     
     
     
     
Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
