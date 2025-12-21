Entertainment News Live Updates: 'टॉक्सिक' से कियारा आडवाणी का पोस्टर आउट, अंदाज पर टिक जाएंगी निगाहें

Entertainment News Today Highlights: 21 दिसंबर को एंटरटेन इंडस्ट्री की कई बड़ी खबरों ने ध्यान खींचा है. यश की फिल्म 'टॉक्सिक' से कियारा आडवाणी का पोस्टर रिलीज कर दिया गया है.

By: Shashikant Mishra | Published: December 21, 2025

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' सिनेमाघरों में धमाल मचा रही है. 500 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल हो चुकी इस फिल्म की जमकर तारीफ हो रही है. अब वेटरन एक्टर मुकेश खन्ना ने फिल्म 'धुरंधर' और रणवीर सिंह की जमकर तारीफ की है. मुकेश खन्ना ने कहा है कि ये परफेक्ट फिल्म है. आदित्य धर के डायरेक्शन में बनने वाली रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.

एक्ट्रेस और मॉडल नोरा फतेही की कार का एक्सीडेंट हो गया था. बीते शनिवार को जैसे ही ये खबर आई कि उनके फैंस चिंतित हो गए थे. अब नोरा फतेही ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अपना हेल्थ अपडेट दिया है. उन्होंने बताया है कि वह ठीक हैं. वहीं, उनकी कार को टक्कर मारने वाला शख्स गिरफ्तार हो गया है. इसके बाद नोरा फतेही के तमाम चाहने वाले फैंस ने राहत की सांस ली है.

