Entertainment News Live Updates: अजय देवगन ने बताई 'दृश्यम 3' की रिलीज डेट, जानें कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक

December 22, 2025

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर तीसरा वीकेंड पूरा कर लिया हैं. इस फिल्म का क्रेज खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. ये फिल्म 600 करोड़ रुपये की कमाई के करीबी पहुंच गई है. वहीं, फिल्म 'धुरंधर' ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 800 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है. आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.

हॉलीवुड फिल्ममेकर जेम्स कैमरून की फिल्म 'अवतारः फायर एंड ऐश' बीते 19 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. भारत में इस फिल्म को ठीक रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म 'अवतारः फायर एंड ऐश' ने शुरुआती तीन दिनों में ठीक कलेक्शन कर लिया है. हालांकि, हॉलीवुड फिल्म 'अवतार 3' की कमाई पर बॉलीवुड फिल्म 'धुरंधर' का असर पड़ा है.

