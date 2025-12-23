Entertainment News Live Updates: धुरंधर की सफलता के बीच फिल्म 'डॉन 3' से बाहर हुए रणवीर सिंह?

Entertainment News Today Highlights: सिनेमा और टीवी से 23 दिसंबर को कई बड़ी खबरें सामने आई हैं. सितारों की निजी जिंदगी से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक तमाम अपडेट यहां पर देख सकते हैं.

By: Shashikant Mishra | Published: December 23, 2025 10:35 PM IST

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की स्पीड काफी तेज है. ये फिल्म भारत के साथ ही दुनिया के कई देशों में खूब देखी जा रही है और जबरदस्त कमाई कर रही है. डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' ने जहां भारत में 600 करोड़ रुपये की तो वर्ल्डवाइड 900 करोड़ रुपये की कमाई की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं.

फिल्म 'सैयारा' से डेब्यू करने वाले अहान पांडे मंगलवार यानी 23 दिसंबर को अपना 28वां जन्मदिन मना रहे है. एक्टर अहान पांडे के लिए साल 2025 काफी अच्छा रहा है क्योंक इस साल उनकी पहली फिल्म 'सैयारा' सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरस्त कमाई करते हुए 300 करोड़ रुपये से ज्यादा कलेक्शन किया था.

