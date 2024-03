Entertainment News Today: बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कई खबरों को लेकर आज दिन भर हलचल बनी रही। आज चर्चा रही कि एंटरटेनमेंट सेंसेशन उर्फी जावेद के हाथ एक बड़ी बॉलीवुड मूवी लग गई है। वहीं, एक्ट्रेस अदा शर्मा की अपकमिंग मचअवेटेड मूवी 'बस्तर' की एडवांस बुकिंग आज शुरू हो गई है। जबकि, सुपरस्टार अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ स्टारर निर्देशक अली अब्बास जफर की अपकमिंग मूवी का गाना भी आज जारी हो गया। यहां जानें बॉलीवुड मूवी इंडस्ट्री में आज दिन भर सुर्खियों में रहीं 5 बड़ी खबरें। Also Read - उर्फी जावेद का यूनिक ड्रेसिंग सेंस देख घूमा लोगों का दिमाग, ट्रोल्स ने भी डिजाइनर को ठोका सलाम

खबर है कि इंटरनेट सेंसेशन उर्फी जावेद के हाथ एक बड़ी बॉलीवुड मूवी लग गई है। रिपोर्ट्स की मानें तो एकता कपूर के बैनर तले बनने वाली अपकमिंग मूवी 'लव सेक्स और धोखा 2' में अदाकारा उर्फी जावेद की धांसू एंट्री हो चुकी है। रिपोर्ट्स की मानें तो एक्ट्रेस इस मूवी के साथ अपना बिग बॉलीवुड डेब्यू करेंगी।

'द केरल स्टोरी' के बाद अदाकारा एक और जबरदस्त मूवी लेकर सिनेमाघर पहुंच रही हैं। अदाकारा अदा शर्मा की मचअवेटेड मूवी 'बस्तर' को मेकर्स 15 मार्च को रिलीज करने वाले हैं। इससे पहले 13 मार्च से ही इस फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है। Also Read - उर्फी जावेद का ऑक्टोपस स्टाइल टॉप देख ठनका ट्रोल्स का माथा, कहा- 'एकदम एलियन लग रही हो'

‘BASTAR’ ADVANCE BOOKINGS OPEN NOW… 15 MARCH RELEASE… From the makers of #TheKeralaStory… #Bastar: #TheNaxalStory arrives in *cinemas* THIS FRIDAY [15 March 2024].

Book your tickets ?: https://t.co/7vFrOcIycH#VipulAmrutlalShah #SudiptoSen #AdahSharma #AashinAShah… pic.twitter.com/qsvMLQJmQL

— taran adarsh (@taran_adarsh) March 13, 2024