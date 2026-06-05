ईशा देओल ने भाई बॉबी देओल की 'बंदर' को बताया मास्टरपीस, सरेआम बांधे तारीफों के पुल, पोस्ट वायरल

बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल की नई क्राइम थ्रिलर फिल्म 'बंदर' 5 जून को थिएटर्स में रिलीज हो गई है. फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग देखने के बाद उनकी कजिन बहन ईशा देओल ने सोशल मीडिया पर बॉबी की एक्टिंग की जमकर तारीफ की है.

ईशा देओल ने दिया 'बंदर' रिव्यू

बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल इन दिनों अपनी दमदार अदाकारी से हर तरफ छाए हुए हैं. उनकी मच अवेटेड क्राइम थ्रिलर फिल्म 'बंदर' आखिरकार 5 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. फिल्म के बड़े पर्दे पर आने से ठीक पहले, मुंबई में इसकी एक ग्रैंड स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी. इस खास मौके पर बॉबी देओल का हौसला बढ़ाने के लिए उनकी कजिन बहन और जानी-मानी एक्ट्रेस ईशा देओल भी पहुंचीं. फिल्म देखने के बाद ईशा भाई की एक्टिंग की इस कदर मुरीद हो गईं कि उन्होंने सोशल मीडिया पर एक बेहद भावुक और दमदार पोस्ट शेयर कर डाला.

भाई बॉबी के लिए लिखा स्पेशल नोट

गुरुवार को ईशा देओल ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर भाई बॉबी देओल और भाभी तान्या देओल के साथ एक बेहद प्यारी तस्वीर पोस्ट की. इस फोटो के साथ उन्होंने भाई की परफॉर्मेंस का रिव्यू करते हुए लिखा, 'आप इस वक्त अपने करियर के सबसे बेहतरीन फॉर्म में हैं! बिना किसी शक के, आप आज के दौर के सबसे शानदार और बेजोड़ एक्टर हैं. किरदार में आपकी ये मजबूती कमाल की है! बहुत बढ़िया, भैया' इसके साथ ही ईशा ने फैंस से थिएटर जाकर 'बंदर' देखने की खास अपील की. बहन के इस प्यार को देखकर बॉबी देओल भी खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने तुरंत इस पोस्ट को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर री-शेयर करते हुए खुशी जाहिर की.

असल घटना और विवादों पर बनी है 'बंदर'

डायरेक्टर अनुराग कश्यप के निर्देशन में बनी 'बंदर' एक बेहद डार्क और गंभीर विषय पर आधारित फिल्म है. इस फिल्म को निखिल द्विवेदी ने अपने बैनर 'सैफ्रन मैजिकवर्क्स' के तले प्रोड्यूस किया है, जबकि इसकी गहरी और झकझोर देने वाली कहानी सुदीप शर्मा और अभिषेक बनर्जी ने मिलकर लिखी है. फिल्म की कहानी असल जिंदगी की सच्ची घटनाओं से प्रेरित है, जो एक उम्रदराज टेलीविजन स्टार के इर्द-गिर्द घूमती है. इस स्टार की जिंदगी में तब भूचाल आ जाता है, जब उसकी पूर्व गर्लफ्रेंड उस पर रेप का आरोप लगाती है. इस फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर पिछले साल 6 सितंबर, 2025 को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ था, जहां इसे खूब सराहना मिली थी.

बॉबी की अगली फिल्म का जलवा

फिल्म 'बंदर' में बॉबी देओल के अलावा सान्या मल्होत्रा, सपना पब्बी, सबा आजाद और इंद्रजीत सुकुमारन जैसे कलाकारों ने भी मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं. थिएटर्स में रिलीज होते ही क्रिटिक्स और दर्शकों ने बॉबी की एक्टिंग को उनके करियर की अब तक की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस में से एक बताया है. इस फिल्म के बाद बॉबी देओल सीधे यश राज फिल्म्स की बड़ी कॉप-यूनिवर्स फिल्म 'अल्फा' में एक खूंखार विलेन के रूप में नजर आने वाले हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.