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ईशा देओल ने भाई बॉबी देओल की 'बंदर' को बताया मास्टरपीस, सरेआम बांधे तारीफों के पुल, पोस्ट वायरल

बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल की नई क्राइम थ्रिलर फिल्म 'बंदर' 5 जून को थिएटर्स में रिलीज हो गई है. फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग देखने के बाद उनकी कजिन बहन ईशा देओल ने सोशल मीडिया पर बॉबी की एक्टिंग की जमकर तारीफ की है.

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By: Shreya Pandey | Published: June 5, 2026 12:38 PM IST
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ईशा देओल ने दिया 'बंदर' रिव्यू

बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल इन दिनों अपनी दमदार अदाकारी से हर तरफ छाए हुए हैं. उनकी मच अवेटेड क्राइम थ्रिलर फिल्म 'बंदर' आखिरकार 5 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. फिल्म के बड़े पर्दे पर आने से ठीक पहले, मुंबई में इसकी एक ग्रैंड स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी. इस खास मौके पर बॉबी देओल का हौसला बढ़ाने के लिए उनकी कजिन बहन और जानी-मानी एक्ट्रेस ईशा देओल भी पहुंचीं. फिल्म देखने के बाद ईशा भाई की एक्टिंग की इस कदर मुरीद हो गईं कि उन्होंने सोशल मीडिया पर एक बेहद भावुक और दमदार पोस्ट शेयर कर डाला.

भाई बॉबी के लिए लिखा स्पेशल नोट

गुरुवार को ईशा देओल ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर भाई बॉबी देओल और भाभी तान्या देओल के साथ एक बेहद प्यारी तस्वीर पोस्ट की. इस फोटो के साथ उन्होंने भाई की परफॉर्मेंस का रिव्यू करते हुए लिखा, 'आप इस वक्त अपने करियर के सबसे बेहतरीन फॉर्म में हैं! बिना किसी शक के, आप आज के दौर के सबसे शानदार और बेजोड़ एक्टर हैं. किरदार में आपकी ये मजबूती कमाल की है! बहुत बढ़िया, भैया' इसके साथ ही ईशा ने फैंस से थिएटर जाकर 'बंदर' देखने की खास अपील की. बहन के इस प्यार को देखकर बॉबी देओल भी खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने तुरंत इस पोस्ट को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर री-शेयर करते हुए खुशी जाहिर की.

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असल घटना और विवादों पर बनी है 'बंदर'

डायरेक्टर अनुराग कश्यप के निर्देशन में बनी 'बंदर' एक बेहद डार्क और गंभीर विषय पर आधारित फिल्म है. इस फिल्म को निखिल द्विवेदी ने अपने बैनर 'सैफ्रन मैजिकवर्क्स' के तले प्रोड्यूस किया है, जबकि इसकी गहरी और झकझोर देने वाली कहानी सुदीप शर्मा और अभिषेक बनर्जी ने मिलकर लिखी है. फिल्म की कहानी असल जिंदगी की सच्ची घटनाओं से प्रेरित है, जो एक उम्रदराज टेलीविजन स्टार के इर्द-गिर्द घूमती है. इस स्टार की जिंदगी में तब भूचाल आ जाता है, जब उसकी पूर्व गर्लफ्रेंड उस पर रेप का आरोप लगाती है. इस फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर पिछले साल 6 सितंबर, 2025 को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ था, जहां इसे खूब सराहना मिली थी.

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बॉबी की अगली फिल्म का जलवा

फिल्म 'बंदर' में बॉबी देओल के अलावा सान्या मल्होत्रा, सपना पब्बी, सबा आजाद और इंद्रजीत सुकुमारन जैसे कलाकारों ने भी मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं. थिएटर्स में रिलीज होते ही क्रिटिक्स और दर्शकों ने बॉबी की एक्टिंग को उनके करियर की अब तक की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस में से एक बताया है. इस फिल्म के बाद बॉबी देओल सीधे यश राज फिल्म्स की बड़ी कॉप-यूनिवर्स फिल्म 'अल्फा' में एक खूंखार विलेन के रूप में नजर आने वाले हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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