Happy New Year 2026: ईशा देओल ने इस तरह से मनाया New Year, पिता धर्मेंद्र को याद कर लिखा 'लव यू पापा'

बॉलीवुड के 'हीमैन' कहे जाने वाले दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र के बिना यह पहला नया साल है, और उनका परिवार आज भी इस कमी को गहराई से महसूस कर रहा है. पिछले साल 24 नवंबर, 2025 को धर्मेंद्र ने दुनिया को अलविदा कह दिया था, जिससे न केवल उनका परिवार बल्कि करोड़ों फैंस गमगीन हो गए थे. अब, साल 2026 की पहली सुबह उनकी बेटी और एक्ट्रेस ईशा देओल ने एक भावुक पोस्ट के जरिए अपने पिता को याद किया है. ईशा की यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसने फैंस की आंखों को भी नम कर दिया है.
आसमान की ओर इशारा कर लिखी ये बात
नए साल के स्वागत के दौरान ईशा देओल ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर कीं हैं. इन तस्वीरों में ईशा ने कागज का एक 'क्राउन' पहना हुआ है, जिस पर 'हैप्पी न्यू ईयर' लिखा है. तस्वीरों का सबसे भावुक हिस्सा वह है, जहां ईशा कैमरे के बजाय ऊपर नीले आसमान की ओर इशारा कर रही हैं. उन्होंने एक तस्वीर पर 'लव यू पापा' लिखकर अपने जज्बात जाहिर किए. ऐसा लग रहा है मानो वे अपने पिता को यह संदेश देना चाह रही हों कि वे जहां कहीं भी हैं, अपनी बेटी की दुआओं में शामिल हैं. ईशा ने कैप्शन में लिखा "खुश रहें, स्वस्थ रहें और मजबूत रहें, आप सभी को ढेर सारा प्यार."
भाई बॉबी देओल ने दिया साथ
ईशा की इस इमोशनल पोस्ट पर उनके सौतेले भाई बॉबी देओल ने तुरंत अपना रिएक्शन दिया. बॉबी ने कमेंट बॉक्स में 'रेड हार्ट' वाला इमोजी पोस्ट किया, जो यह दिखाता है कि दुख की इस घड़ी में पूरा देओल परिवार एकजुट है. भले ही दोनों परिवारों के बीच सालों पहले दूरियां रही हों, लेकिन धर्मेंद्र के निधन के बाद सनी और बॉबी लगातार अपनी बहनों ईशा और अहाना के साथ खड़े नजर आए हैं.
धर्मेंद्र की विरासत और परिवार
धर्मेंद्र ने अपनी जिंदगी में दो शादियां की थीं. पहली पत्नी प्रकाश कौर से उनके चार बच्चे हैं सनी, बॉबी, अजेयता और विजेयता. इसके बाद उन्होंने हेमा मालिनी से शादी किया, जिनसे उनकी दो बेटियां ईशा और अहाना हैं. धर्मेंद्र न केवल एक महान एक्टर थे, बल्कि उन्होंने अपने दोनों परिवारों को भी संभाला था. 24 नवंबर 2025 को उनके निधन ने भारतीय सिनेमा के एक युग का अंत कर दिया. आज नए साल पर ईशा की यह पोस्ट लोगों को भी इमोशनल कर रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.
