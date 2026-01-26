ENG हिन्दी
Google News   Follow Us
  • Home
  • Hindi
  • News and Gossip
  • Esha Deol ने बहन अहाना संग देखी सौतेले भाई सनी देओल की 'बॉर्डर 2', कहा- 'अपने परिवार....

Esha Deol ने बहन अहाना संग देखी सौतेले भाई सनी देओल की 'बॉर्डर 2', कहा- 'अपने परिवार...'

Esha Deol Social Media Post: एक्ट्रेस ईशा देओल ने सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' देखी है. इसके बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसको लेकर पोस्ट किया है.

By: Shashikant Mishra  |  Published: January 26, 2026 2:08 PM IST

Esha Deol ने बहन अहाना संग देखी सौतेले भाई सनी देओल की 'बॉर्डर 2', कहा- 'अपने परिवार...'

बॉलीवुड इंडस्ट्री के वेटरन एक्टर धर्मेंद्र (Dharmendra) ने बीते साल दुनिया को अलविदा कहकर अपने तमाम चाहने वाले फैंस को निराश कर दिया. धर्मेंद्र दो शादियां की थीं और उनकी दोनों पत्नी की फैमिली के बीच कुछ खास रिश्ते नहीं रहे हैं. कुछ स्पेशल अवसर को छोड़ दिया जाए तो वो लोग कभी साथ में नजर नहीं आए. इसी बीच ईशा देओल (Esha Deol) और अहाना देओल ने अपने सौतेले भाई सनी देओल (Sunny Deol) की फिल्म 'बॉर्डर 2' (Border 2) देखी है और एक सोशल मीडिया पोस्ट शेयर किया है. इसके साथ ही अपने दिवंगत पिता धर्मेंद्र को पद्म विभूषण मिलने पर रिएक्ट किया है. आइए जानते हैं कि ईशा देओल ने पोस्ट में क्या लिखा है.

Also Read
Happy New Year 2026: ईशा देओल ने इस तरह से मनाया New Year, पिता धर्मेंद्र को याद कर लिखा 'लव यू पापा'

ईशा देओल ने शेयर किया पोस्ट

ईशा देओल ने 26 जनवरी के मौके पर सोमवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दो तस्वीरें शेयर की हैं. पहली तस्वीर में वह और उनकी अहाना देओल सौतेले भाई सनी देओल के साथ पोज देते नजर आ रही हैं और तीनों काफी खुश हैं. वहीं, दूसरी फोटो में ईशा देओल फिल्म 'बॉर्डर 2' में सनी देओल के पोस्टर के साथ पोज देती नजर आ रही हैं. उन्होंने इस पोस्ट के साथ लिखा है, 'गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं, बहुत खुश हूं कि हमारे पापा को प्रतिष्ठित पद्म विभूषण अवॉर्ड सम्मानित किया जा रहा है. बॉर्डर 2 अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरुर देखिए. हमने कल रात देखी, सनी देओल आप सबसे अच्छे हैं. वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी और निधि दत्ता को सैल्यूट.'

Also Read
Dharmendra के निधन के बाद ईशा देओल ने मनाया पहला फेस्टिवल, क्रिसमस सेलिब्रेशन का शेयर किया वीडियो

TRENDING NOW

धर्मेंद्र ने की थीं दो शादियां

बताते चलें कि दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र ने साल 1954 में प्रकाश कौर से शादी की थी. दोनों के चार बच्चे सनी देओल, बॉबी देओल, अजीता देओल, विजेता देओल हैं. धर्मेंद्र ने प्रकाश कौर के बिना तलाक दिए साल 1980 में हेमा मालिनी से शादी की थी. दोनों के दो बेटियां ईशा देओल और अहाना देओल हैं. सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' बीते शुक्रवार यानी 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने रिलीज के बाद पहले वीकेंड पर करीब 130 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है. इस तरह से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस फिल्म को कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ, भोजपुरी और टीवी जगत की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें...

About the Author

Shashikant Mishra

शशिकांत मिश्र 10 साल से खबरों की दुनिया में हैं. अब इनका सफर बॉलीवुड लाइफ के साथ आगे बढ़ रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखते हैं और लोगों तक तेजी से खबरें पहुंचाते हैं. इसके साथ ही सिनेमा की दुनिया से जुड़े सितारों की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की जानकारी लेकर आते हैं. रिसर्च बेस्ड आर्टिकल लिखने में दिलचस्पी रखते हैं. फिल्मी ...और पढ़ें
Tags Bollywood News Border 2 Dharmendra Entertainment News Esha Deol Sunny Deol