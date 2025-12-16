पिता Dharmendra के निधन के बाद करीब आए भाई-बहन? Border 2 का टीजर देख ये क्या बोल गईं ईशा देओल...

Esha Deol's Reaction to the Border 2 Teaser: बॉलीवुड के ही-मैन और दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र (Dharmendra) के निधन के बाद से ही देओल परिवार के बीच की दूरियों को लेकर चल रही तमाम अफवाहों पर अब एक्टर की बेटी ईशा देओल (Esha Deol) के 'कमेंट' ने विराम लगा दिया है. On 24 नवंबर 2025, धर्मेंद्र ने दुनिया को अलविदा कह दिया था, जिसके बाद मुंबई और दिल्ली में अलग-अलग प्रार्थना सभाएं हुईं, तो देओल परिवार (Deol Family) के बीच दूरियों की चर्चा तेज हो गई. लेकिन कहते हैं ना कि बड़े दुख अक्सर बिखरे हुए परिवारों को करीब ले आते हैं. ऐसा ही कुछ शायद देओल परिवार के साथ भी हुआ, जो सनी देओल (Sunny Deol) की फिल्म 'बॉर्डर 2' (Border 2) के टीजर लॉन्च पर दिखा.
ईशा के रिएक्शन ने बढ़ाई सोशल मीडिया पर हलचल
16 दिसंबर 2025, मंगलवार को सनी देओल की मच अवेटेड फिल्म 'बॉर्डर 2' का मुंबई में टीजर जारी किया गया. टीजर लॉन्च इवेंट में जहां सनी देओल अपने पिता धर्मेंद्र को यादकर भावुक दिखे, वहीं अब सोशल मीडिया पर बहन ईशा देओल ने भाई की पोस्ट पर रिएक्ट कर यह साफ कर दिया है कि, पिता की विरासत और भाई का साथ उनके लिए सबसे ऊपर है. ईशा के रिएक्शन ने नेटिजन्स के बीच हलचल मचा दी है.
कई मौकों पर भाई के साथ खड़ी रहीं ईशा देओल
दरअसल, 16 दिसंबर 2025 को जब सनी देओल ने अपनी फिल्म 'बॉर्डर 2' (Border 2) का टीजर अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया तो, फैंस और सेलेब्स के साथ-साथ बहन ईशा देओल ने भी इसे लाइक किया, जिससे साफ पता चलता है कि, भाई-बहन के बीच सबकुछ ठीक है और पिता धर्मेंद्र के निधन के बाद भी दोनों परिवार साथ है. हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब एक्ट्रेस ईशा देओल अपने भाई सनी देओल के साथ खड़ी नजर आईं हो. इससे पहले वह 'गदर 2' (Gadar 2) के समय भी भाई के साथ नजर आईं थी और फिल्म की सक्सेस पार्टी के दौरान सनी देओल, बॉबी देओल अहाना देओल और ईशा देओल ने साथ में पैप्स को पोज भी दिए थे.
कब रिलीज होगी Border 2?
'बॉर्डर 2' (Border 2 Teaser) के टीजर में सनी देओल की बुलंद आवाज और शानदार डायलॉग एक बार फिर से दर्शकों के दिलों में घर कर गए हैं और अब बस फिल्म का सिनेमाघरों में रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं. बता दें कि, मल्टी स्टारर फिल्म 'बॉर्डर 2' (Border 2 Release Date) अगले साल रिलीज होगी. यह मूवी 23 जनवरी 2026 को थिएटर में दस्तक देगी.
