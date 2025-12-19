'मैं ऐसा नहीं कर सकती...', पिता धर्मेंद्र के निधन से टूटीं ईशा देओल बिना मन कर रहीं ये काम...

बॉलीवुड के वेटरन एक्टर धर्मेंद्र (Dharmendra) का 24 नवंबर को निधन हो गया था. उन्होंने 89 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा था. धर्मेंद्र बीते काफी दिनों से बीमार चल रहे थे. दिग्गज अभिनेता के निधन से ना सिर्फ परिवार के सदस्य बल्कि इंडस्ट्री के सेलिब्रिटीज से लेकर उनके तमाम चाहने वाले फैंस को गहरा सदमा लगा था. पिता धर्मेंद्र के निधन से टूट चुकीं ईशा देओल (Esha Deol) ने एक पोस्ट शेयर किया है और बताया है कि उन्हें बिना मन के सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना पड़ रहा है. आइए जानते हैं कि एक्ट्रेस ने ऐसा क्यों कहा है.
ईशा देओल ने शेयर किया पोस्ट
ईशा देओल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने लिखा है, 'मैंने काम की कुछ कमिटमेंट्स काफी समय से होल्ड कर रखे हैं, जिन्हें अब आने वाले दिनों में आप सभी के साथ पोस्ट और शेयर करूंगी. प्लीज मुझे एक इंसान के तौर पर और सबसे जरूरी, एक बेटी के तौर पर समझें जो अभी भी अपने सबसे प्यारे पिता को खोने के दुख से गुजर रही है. यह एक ऐसा नुकसान है, जिससे मैं कभी उबर नहीं पाऊंगी. अगर चीजें मेरे हाथ में होती तो मैं कुछ समय के लिए इस प्लेटफॉर्म पर नहीं रहना चाहती और बस ब्रेक लेना चाहती. लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती. इसलिए प्लीज दयालु बनें और समझने की कोशिश करें. आप सबके हमेशा प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद.'
ईशा देओल ने शेयर की हैं तस्वीरें
बताते चलें कि ईशा देओल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अपनी तीन ग्लैमरस फोटोज शेयर की हैं. इसके साथ लिखा है, 'ये फोटो नवंबर में मैगजीन में जाने वाली थी क्योंकि उनके कवल के लिए फोटोशूट था. तो लीजिए ये रही. मैं कुछ और बदलाव भी शेयर करूंगी जिन्हें आप सभी इस सीजन के लिए देख सकते हैं. ढेरा सारा प्यार.' इसके बाद उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर पोस्ट शेयर कर अपना दर्द बयां किया है कि वह मजबूरी में काम कर रही हैं. बताते चलें कि धर्मेंद्र ने दो शादियां की थी. उन्होंने पहली शादी साल 1954 में प्रकाश कौर के साथ की थी और उनके चार बच्चे सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता देओल, अजीता देओल हैं. धर्मेंद्र ने दूसरी शादी साल 1980 में हेमा मालिनी के साथ की थी और दो बेटियां ईशा देओल और आहना देओल हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.
