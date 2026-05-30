प्रेमानंद महाराज को लेकर फैलीं झूठी खबरें, भड़कीं ईशा गुप्ता ने कही ये बात

Esha Gupta On Premanand Maharaj: बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता ने प्रेमानंद महाराज को लेकर एक पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने लोगों से अफवाहें ना फैलाने की अपील की है.

ईशा गुप्ता ने पोस्ट शेयर किया है.

बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा गुप्ता (Esha Gupta) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वह अपने से जुड़े फोटोज और वीडियोज के अलावा अलग-अलग मुद्दों पर पोस्ट शेयर करती रहती हैं. अब ईशा गुप्ता ने संत प्रेमानंद महाराज (Premanand Maharaj) की सेहत को लेकर उड़ रही अफवाहों पर नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लोगों से अपील की है वह प्रेमानंद महाराज को गलत खबरों को ना फैलाएं. दरअसल, प्रेमानंद महाराज ने अपने एकातिंक वार्तालप और सत्संग से लेकर पदयात्रा को स्थगित किया है. इसके बाद से उनके श्रद्धालु चिंतित हो रहे हैं. इसी बीच प्रेमानंद महाराज की तबीयत को लेकर सोशल मीडिया पर तमाम तरह अफवाहें फैल रही हैं. आइए जानते हैं कि इसको लेकर ईशा गुप्ता ने क्या लिखा है.

ईशा गुप्ता ने शेयर किया पोस्ट

एक्ट्रेस ईशा गुप्ता ने अपनी पोस्ट में क्लियर किया है कि प्रेमानंद महाराज की तबीयत ठीक है और एकांत पर हैं. इसके साथ ही एक्टेस ने नाराजगी जाहिर की है और उनका निशाना वो लोग थे जो कुछ व्यूज और लाइक्स के लिए झूठी खबरों को फैलाते हैं. ईशा गुप्ता ने लोगों से अपील की है इस तरह से अफवाहें ना फैलाएं. एक्ट्रेस ईशा गुप्ता ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर लिखा है, 'राधे राधे. क्विक अपटेड. प्रेमानंद जी बिल्कुल स्वस्थ हैं और एकांत में आराम कर रहे हैं. प्लीज झूठी और निगेटिव खबरें फैलाना बंद करें. उनके सभी अनुयायियों से निवेदन है कि वो अपनी रोजाना की साधना को जारी रखें और सभी के लिए प्रार्थना करें. राधे राधे.' बताते चलें कि प्रेमानंद महाराज के हर फील्ड में काम करने वाले सितारे अनुयायी हैं. सोशल मीडिया पर अक्सर देखा जाता है कि प्रेमानंद महाराज का आशीर्वाद लेने के लिए सेलिब्रिटीज पहुंचते रहते हैं.

प्रेमानंद महाराज ने कही थी ये बात

बताते चलें कि प्रेमानंद महाराज का हाल ही में एक वीडियो लामने आया था. इस वीडियो में वह अपने अनुयायियों से कह रहे थे, 'बिल्कुल चिंता मत करो, हम मिलें ना मिले, बोलें ना बोलें, हम सबको बहुत प्यार करते हैं. सब श्रीजी के चरण तक पहुंचे. अंतिम बात ये है कि बिल्कुल चिंता नहीं करनी है. ना ये चिंता करनी है कि कैसे हमारा उत्था होगा. बिना बोले तुम्हारे दिमाग में हम होंगे देख लेना, तुम वही करोगे जो गुरुदेवे कहेंगे. सभी निश्चिंत रहिएगा, जो जिस सेवा में है उस सेवा में रहे.' ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.