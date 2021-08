Esha Gupta rises the temperature with latest bikini pics: बॉलीवुड अदाकारा ईशा गुप्ता (Esha Gupta) इन दिनों फिल्मों में बहुत कम नजर आती हैं। एक जमाना था जब वो फिल्मों में काफी एक्टिव थीं लेकिन गलत च्वाइसेज के चलते वो इंडस्ट्री से बाहर होती चली गईं। फिल्मों के ऑफर कम होने से ईशा गुप्ता की फैन फॉलोइंग में कोई कमी नहीं आई है। फैंस आज भी उनकी हॉटनेस के दीवाने हैं। ईशा गुप्ता यह बात अच्छी तरह से समझती हैं, इसीलिए वो फैंस के साथ अपनी बोल्ड तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। Also Read - Aashram season 2: Bobby Deol स्टारर सीरीज में हुई इस एक्ट्रेस की सॉलिड एंट्री, निभाएंगी ये खास किरदार

ईशा गुप्ता ने कुछ देर पहले ही इंस्टाग्राम पर फैंस के साथ अपनी कुछ बोल्ड तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्हें देखने के बाद तो यही कहा जा सकता है कि वो भारत की किम कार्दशियन हैं। इन तस्वीरों में ईशा गुप्ता इतने हॉट पोज देती दिख रही हैं कि देखने वाले के पसीने छूट जाएं। ईशा गुप्ता का परफेक्ट फिगर आपका दिल धड़का देगा और आप यह करने को मजबूर हो जाएंगे कि, ‘उफ्फ क्या अदा है...।’

ईशा गुप्ता की तस्वीर पर लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं। एक फैन ने कमेंट करते हुए लिखा है, ‘इतनी हॉटनेस कहीं हमें जला ना डाले।’ तो वहीं दूसरे फैन ने लिखा है, ‘आग लगाकर ही मानोगी।’ Also Read - Shraddha Kapoor से लेकर Parineeti Chopra सहित, इन 10 अदाकाराओं के टॉपलेस फोटोशूट ने हिला दी थी इंडस्ट्री

आश्रम 2 में दिखेंगी ईशा गुप्ता:

अदाकारा ईशा गुप्ता को लेकर बीते दिनों ही ऐसी खबरें सामने आई हैं कि वो बॉबी देओल स्टारर आश्रम 2 में दिख सकती हैं। ईशा गुप्ता को वेब सीरीज में अहम किरदार ऑफर हुआ है, जो कहानी में निर्णायक साबित होगा। ईशा गुप्ता को लेकर सामने आई खबर पर अभी तक निर्माताओं ने आधिकारिक मुहर नहीं लगाई है लेकिन इतना तो तय है कि अगर वो आश्रम में नजर आती हैं तो इसकी लोकप्रियता में इजाफा जरूर होगा। Also Read - अपने को-स्टार्स को ऑनस्क्रीन किस करने में जरा भी नहीं कतराती ये 17 बॉलीवुड अदाकराएं, Anushka Sharma से लेकर Vidya Balan जैसे नाम है लिस्ट में शामिल