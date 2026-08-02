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100 years of Essel Group: एस्सेल ग्रुप के सेंचुरी सेलिब्रेशन में उमड़ा सितारों का मेला, राकेश बेदी से श्रेयस तलपड़े तक ने यूं जमाया रंग

Essel Group ने 100 साल पूरे होने का जश्न मुंबई में भव्य कार्यक्रम के साथ मनाया. इस इवेंट में एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा और Zee TV से जुड़े कलाकारों और कई बॉलीवुड-टीवी सितारों ने कार्यक्रम में शिरकत की.

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By: Sadhna Mishra | Published: August 2, 2026 3:42 PM IST
100 years of Essel Group: एस्सेल ग्रुप के सेंचुरी सेलिब्रेशन में उमड़ा सितारों का मेला, राकेश बेदी से श्रेयस तलपड़े तक ने यूं जमाया रंग

मुंबई में हुआ एस्सेल ग्रुप का सेंचुरी सेलिब्रेशन

Essel Group 100 Years Celebration: भारत के लीडिंग मल्टी-मिलियन-डॉलर बिजनेस ग्रुप, एस्सेल ग्रुप (Essel Group) ने अपने 100 साल पूरे कर लिए हैं. 'जी' (Zee) ब्रांड को एक नई पहचान देने वाली इस शानदार विरासत का सम्मान करने के लिए और 100 साल सफलता पूर्वक पूरे होने की खुशी में 1 अगस्त 2026, शनिवार को मुंबई में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बॉलीवुड सितारों ने अपनी मौजूदगी से रंग जमा दिया. इस इवेंट को एक्टर अपारशक्ति खुराना (Aparshakti Khurana) ने होस्ट किया. बता दें कि, इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में उन कलाकारों ने शिरकत की, जो 1992 में देश के पहले प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनल जी टीवी (Zee TV) की शुरुआत से लेकर अब तक इस सफर का हिस्सा रहे हैं. इस जश्न में श्रेयस तलपड़े (Shreyas Talpade) से लेकर शान (Shaan) और अर्जुन बिजलानी (Arjun Bijlani) समेत कई बड़े सितारे शामिल हुए.

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इस ऐतिहासिक जश्न में शामिल हुए डॉ. सुभाष चंद्रा

एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा ने इस ऐतिहासिक मील के पत्थर का जश्न मनाने और सबका आभार व्यक्त करने के लिए कार्यक्रम में विशेष रूप से शिरकत की. इस इवेंट में संगठन की बेहद साधारण शुरुआत को याद किया गया, उन कलाकारों और दूरदर्शी लोगों को सम्मान दिया गया जिन्होंने इस सफर को गढ़ा है, और भारत के मीडिया और मनोरंजन जगत की दुनिया बदलने वाले ऐतिहासिक पलों का जश्न मनाया गया.

इन सितारों ने Essel Group के इवेंट में की शिरकत

बॉलीवुड और टीवी के कई जाने-माने सितारे इस कार्यक्रम में एक साथ नजर आए. इनमें रवि दुबे, सरगुन मेहता, राकेश बेदी, सिंगर शान, कोरियोग्राफर बॉस्को मार्टिस, एक्टर महेश ठाकुर, अर्जुन बिजलानी, दर्शन जरीवाला,जायति भाटिया, निहारिका चौकसी, शुभांगी अत्रे, अभिषेक शर्मा, रागिनी खन्ना, धीरज धूपर और राजश्री ठाकुर जैसे नाम शामिल हैं. इस ग्रैंड गाला इवेंट में जश्न का माहौल रहा, शानदार परफॉर्मेंस हुईं और जी (Zee) के एक पायनियर ब्रॉडकास्टर से लेकर भारत के सबसे बड़े एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स में से एक बनने के सफर को याद करते हुए दिल से श्रद्धांजलि दी गई.

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यादगार बनी 1 अगस्त की शाम

शताब्दी का यह जश्न न सिर्फ एस्सेल ग्रुप की शानदार विरासत को समर्पित था, बल्कि इसने इसके भविष्य की झलक भी दिखाई. साथ ही, कहानी कहने की कला, इनोवेशन और अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए दर्शकों से जुड़ने की अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराया. मनोरंजन जगत की तमाम बड़ी हस्तियों के एक छत के नीचे इकट्ठा होने से यह शाम एक सदी की उपलब्धियों को समर्पित एक बेहतरीन और यादगार शाम बन गई. ऐसी ही एंटरटेनमेंट की खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…

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Sadhna Mishra

Sadhna Mishra

साधना मिश्रा पिछले 7 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रही हैं. उन्हें वेब पोर्टल पर काम करने का अच्छा अनुभव है. मौजूदा समय में वो BollywoodLife (Zee Media) में बतौर सीनियर सब एडिटर कार्यरत हैं. इससे पहले 'रिपब्लिक भारत', 'भारत 24' और 'टोटल टीवी' जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य कर चुकी हैं.

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