‘उनका जीवन उत्सव की तरह…’ पिता नंद किशोर गोयनका के जाने पर एसेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा का छलका दर्द, लिखा इमोशनल नोट

एसेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा के पिता नंद किशोर गोयनका का 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है. अपना पूरा जीवन समाज और गौसेवा में लगाने वाले इस महान व्यक्तित्व को डॉ. सुभाष चंद्रा ने एक बेहद भावुक पोस्ट के जरिए याद किया है.

Dr Subhash Chandra pens emotional note

एसेल ग्रुप के चेयरमैन डॉ. सुभाष चंद्रा के पिता और जाने-माने समाजसेवी नंद किशोर गोयनका अब हमारे बीच नहीं रहे. 96 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया. उनके जाने से गोयनका परिवार में तो मातम है साथ ही देश के राजनीतिक, सामाजिक और मीडिया जगत में भी शोक की लहर दौड़ गई है.

बेटे सुभाष चंद्रा का भावुक संदेश

पिता के निधन की जानकारी देते हुए डॉ. सुभाष चंद्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक बेहद इमोशनल पोस्ट शेयर किया. उन्होंने लिखा, "हम सब बेहद दुखी हैं. आज सुबह हमारे पूज्य पिता जी हमें छोड़कर चले गए. उनका पूरा जीवन समाज, राष्ट्र और गौसेवा के लिए समर्पित था. हमारी इच्छा है कि उनके इस महान जीवन को एक उत्सव की तरह मनाया जाए."

अंतिम संस्कार और आखिरी विदाई

नंद किशोर गोयनका जी का पार्थिव शरीर मंगलवार यानी 14 जुलाई सुबह 7 बजे चार्टर्ड प्लेन के जरिए उनके पैतृक शहर हिसार (हरियाणा) लाया जाएगा. यहां लोगों के अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को 'गोयनका हाउस' 166 कृष्णा मंडी, हिसार में रखा जाएगा. इसके बाद, अगले दिन यानी बुधवार यानी 15 जुलाई सुबह 11 बजे अग्रोहा के 'गोयनका उद्यान' में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा. गौर करने वाली बात यह है कि इसी जगह पर उनकी धर्मपत्नी का भी अंतिम संस्कार हुआ था.

समाज सेवा को बनाया अपना धर्म

28 सितंबर 1930 को हिसार में जन्मे नंद किशोर गोयनका का परिवार भले ही देश के सबसे बड़े कारोबारी घरानों में से एक रहा हो, लेकिन उन्होंने खुद को कभी व्यापार की चकाचौंध में नहीं रखा. वे हमेशा बिजनेस से दूर रहे और अपना पूरा जीवन सादगी, संस्कारों और धार्मिक कार्यों में लगा दिया.

आरएसएस से जुड़ाव और अग्रोहा धाम का निर्माण

वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के एक सच्चे और निष्ठावान स्वयंसेवक थे. उन्होंने समाज को जोड़ने और देशहित के लिए कई बड़े काम किए. महाराजा अग्रसेन की ऐतिहासिक धरती 'अग्रोहा धाम' को आज जो देश-विदेश में पहचान मिली है, उसके पीछे नंद किशोर जी की ही दूरदर्शी सोच थी. वे अग्रोहा धाम के मुख्य संस्थापकों में से एक थे.

हिसार के विकास और शिक्षा में बड़ा योगदान

हिसार के लोग उन्हें एक मार्गदर्शक के रूप में याद कर रहे हैं. वे वहां के श्री देवी भवन मंदिर गौशाला ट्रस्ट के संरक्षक और श्री वैष्णव अग्रसेन गौशाला के अध्यक्ष रहे. धर्म के साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने बड़ा योगदान दिया. वे फतेहचंद महिला महाविद्यालय के चेयरमैन और GNG गोयनका स्कूल के संरक्षक भी रहे, ताकि बेटियों और बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.