Essel Group completes 100 years: कैसे Zee ने पलटी TV इंडस्ट्री की काया? सालों पहले लिया था तगड़ा रिस्क

Essel Group completes 100 years: जब हम इंडियन टेलीविजन की बात करते हैं, तो सबसे पहले जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज का ही नाम दिमाग में आता है, जिसे ZEEL के नाम से भी जाता है. स्ट्रीमिंग ऐप्स और बिंज-वॉचिंग के शुरू होने से बहुत साल पहले जी ने देशभर के लोगों का दिल जीत लिया था. ये चैनल सालों से लोगों का मनोरंजन कर रहा है.आपको बता दें कि साल 1992 में टीवी के नाम पर बहुत ही कम ऑप्शन लोगों के पास हुआ करते थे. उस जमाने में जी टीवी ने पूरी शान के साथ कदम रखा था. ये वो समय था जब टीवी की दुनिया में केवल दूरदर्शन के नाम का ही सिक्का चलता था. उस दौर में जी भारत का पहला हिंदी सैटेलाइट चैनल बनकर उभरा. धारावाहिकों, शानदार संगीत कार्यक्रमों और फिल्मों के जरिए इस चैनल ने अपनी एक अलग जगह बनाई. कंपनी के लोग ये जानते थे कि भारत में मनोरंजन बेहद व्यक्तिगत मामला है. लोग मनोरंजन के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं. टीवी देखते हुए लोग परिवार के साथ समॉय बिताया करते थे. लोग शामें और छुट्टियां भी अपने पसंदीदा धारावाहिकों को देखते हुए बिताते थे. इतना ही नहीं लोग घर में बैठकर इन शोज के बारे में बात भी करते थे.
उस जमाने में तारा, बनेगी अपनी बात, सा रे गा मा पा, हम पांच जैसे शोज ने धमाल मचाया. जिसके बाद जी ने पैर बसारने शुरू कर दिए. मराठी, बंगाली, तमिल, तेलुगु और पंजाबी प्रोग्रामिंग के जरिए, Zee क्षेत्रीय चैनलों के लिए बवाल मचाया. समय के साथ जी के फैंस भी बढ़ते चले गए. समय के साथ जी ने विभिन्न राज्यों और संस्कृतियों को अपनाया है. जी ने टीवी पर भारत के संगीत और फिल्मी संस्कृति को एक नया रूप देने की पूरी कोशिश की है. Zee Cinema और Zee Music जैसे चैनलों के साथ, ZEEL ने बॉलीवुड प्रेमियों का दिल जीता. वीकेंड पर जी फिल्मों के प्रीमियर और काउंटडाउन म्यूजिक शोज तो दिन ही बना दिया करते थे.
जैसे-जैसे तकनीक विकसित हुई, ZEEL भी बदलत चला गया. अब तो जी केबल टेलीविजन से लेकर डीटीएच सेवाओं और ZEE5 जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों तक पहुंच चुका है. डिजिटल स्ट्रीमिंग में भी हमारा कोई जवाब नहीं है. वैश्विक स्ट्रीमिंग के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा में भी जी कमाल दिखा रहा है. ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि यह दर्शकों के लिए गर्व का क्षण है. एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी…